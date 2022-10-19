ثعبان "يستقل" رحلة طيران.. ويثير هلع الركاب

أثار ظهور مفاجئ لثعبان حي على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز في الولايات المتحدة اضطراباً بين ركاب درجة رجال الأعمال في نهاية رحلة من فلوريدا إلى نيوجيرزي.
فقد ظهر الزاحف المتسلل، الذي تبين أنه من ثعابين الرباط غير المؤذية، على متن الرحلة رقم 2038 من تامبا بعد وقت قصير من هبوطها بعد ظهر يوم الاثنين في مطار نيوارك ليبيرتي الدولي، وفقاً لهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي.
وقال أحد الركاب لقناة نيوز 12 نيوجيرزي المحلية إنه عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة، بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال في الصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض.
أطلق في البرية
فيما أفادت المتحدثة باسم هيئة الموانئ شيريل آن ألبيز في رسالة بالبريد الإلكتروني الثلاثاء بأن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار وأفراد من شرطة الهيئة كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأخذوا الثعبان، الذي أطلق لاحقاً في البرية، بحسب رويترز.
كما أضافت أنه لم تقع إصابات ولم يؤثر الحادث على عمليات المطار وغادرت الطائرة نيوارك في وقت لاحق.
ولم يشر أحد من الأطراف المعنية إلى كيفية صعود الثعبان على متن رحلة طيران تجاري. لكن الأمر ذكر بعض الركاب بالتأكيد بفيلم الإثارة "سنيكس أون إيه بلين" (ثعابين على طائرة) لعام 2006، وهو قصة خيالية عن إطلاق مجرمين عشرات الثعابين السامة على متن طائرة ركاب في محاولة لقتل شاهد في قضية جريمة قتل.
ليست الأولى
يذكر أن الحادثة لم تكن أول مثال واقعي لثعبان يستقل رحلة طيران تجاري.
فقد عُثر على ثعبان كبير ينزلق عبر مقصورة الركاب على رحلة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية "إيرو مكسيكو" إلى مكسيكو سيتي في عام 2016. كما شوهد ثعبان يتشبث بجناح طائرة في رحلة من أستراليا إلى بابوا غينيا الجديدة عام 2013.
-
حيلة دعائية لمقهى في الأردن.. تنتهي بصاحبها في السجنحاول أحد المواطنين الأردنيين الخروج من صندوق الإعلانات التقليدية لجذب أكبر عدد من الزبائن، لمقهى جديد أراد أن يفتتحه بالعاصمة عمّان، إلا أن السجن كان ... الأخيرة
-
انتبهوا من تمليس الشعر.. يحفّز نوعاً من السرطان!في خبر قد ينزل كالصاعقة على اجميع النساء اللواتي يهتمين بتمليس شعرهن، كشفت دراسة أميركية موسعة أن منتجات العناية بالشعر قد ترفع إلى حد كبير خطر ... صحة
-
أين شيرين؟.. مستشفى شهير يفجر مفاجأة "ليست عندنا"!لا تزال تداعيات أكبر أزمة تمرّ بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مستمرة منذ يومين، وسط تضارب المعلومات حول وضعها حالياً أو مكان تواجدها.فبعد تأكيد ... ثقافة وفن