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شاهد ولي عهد الكويت يبكي أثناء تلاوة آية قرآنية في مجلس الأمة

 لندن - العربية.نت 
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بكى ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وهو يلقي كلمة في أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي الجديد بعد الانتخابات، وظهر في فيديو بثه المجلس في حسابه التويتري، وهو يبكي أثناء تلاوته لأية من سورة "آل عمران" بالقرآن الكريم: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا"، فعلا تصفيق حار من الحضور,

وفي كلمته شدد على ضرورة "امتناع المجلس عن تقديم العطاءات ورفع الجلسات قبل موعدها المقرر، ورفع الأصوات التي تخرج عن أدبيات الحوار" مضيفاً أن "السلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية النزول إلى القاعدة والتطرق إلى احتياجات المواطنين.

وقال ولي العهد أيضاً، إن على المواطن الكويتي مسؤولية المتابعة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم، وأضاف: "الكل شريك في تحمل مسؤولية، الشعب والأسرة الحاكمة، كل في موقعه ومنصبه (..) لا تستمع إلى دعاة الفرقة والفتنة الذين يراهنون على ضرب الوحدة الوطنية" وفق تعبيره.

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