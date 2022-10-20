ساعدنا في العثور على حذاء الصبي.. أمامك 9 ثوان فقط!

يمكن للأشخاص ذوي الذكاء العالي اكتشاف حذاء الصبي مخبأ بين الألعاب في هذه الخدعة البصرية خلال 9 ثوان فقط.

فهذه الخدعة البصرية، التي اخترناها اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، تتحداك في اكتشاف الحذاء المخفي وسط الألعاب في ذلك الوقت القياسي. فالصورة بها صبي يجلس على سريره وغرفته مليئة بالألعاب المبعثرة في جميع أنحاء الغرفة. الصبي يحاول العثور على حذائه في الغرفة الفوضوية.

مادة اعلانية

المشاهدون ذوو عيون النسر هم فقط من يمكنهم تحديد مكان الحذاء في الصورة.

فالق نظرة فاحصة على الصورة التي تحمل الوهم البصري وحاول تحديد مكان حذاء الصبي داخل غرفته.

قد يبدو الأمر صعبا للوهلة الأولى لأن الصورة تحتوي على العديد من الألعاب لتشتيت انتباهك. ولكن إذا دققت بعناية في الأشياء داخل الغرفة، فستتمكن من العثور على حذاء الصبي.

الإجابة

إذا انظر إلى السلة بالقرب من نافذة الغرفة في يمين الصورة، فستجد حذاء الصبي مختبئ بين الأدراج الخشبية والسلة المليئة بالألعاب.

يُذكر أن الألغاز والأوهام البصرية دائمًا تعطينا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا. وينصح الأطباء بمحاولة حل الألغاز بصفة دائمة لتنشيط الذاكرة وقوة الملاحظة.

والآن عزيزي القارئ أخبرنا.. كم استغرقت من الوقت للعثور على حذاء الصبي داخل الغرفة الفوضوية؟