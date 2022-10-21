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أين الأفعى في هذه الصورة التي تعود إلى عام 1926؟
خدع بصرية

صورة عمرها قرن.. أين الأفعى؟ اكتشفها خلال 5 ثوان فقط

فقط تحتاج إلى تركيز وقوة ملاحظة لكي تصل إلى الحل

العربية.نت
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هل يمكنك اكتشاف الأفعى المخفية في الصورة خلال 5 ثوانٍ؟ إذا تمكنت من رؤيتها في هذه المدة القصيرة فأنت بالفعل قوي الملاحظة.

مثل هذه الأوهام البصرية في العادة تكون محيرة للعقل. ففي لغز اليوم الذي اخترناه نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، عليك بالعثور على الأفعى في لمح البصر فقط قبل الانتهاء من العد من 1 إلى 5.

ففي الصورة، التي تعود لعام 1926، يعزف الرجل على آلة تشبه المزمار فتخرج الأفعى.

لكن أين هي؟

انظر جيدا لكن لا تستغرق طويلا
انظر جيدا لكن لا تستغرق طويلا

ألق نظرة سريعة لكن فاحصة على هذه الصورة، ثم أجب عن السؤال. فقط تحتاج إلى قوة ملاحظة لكي تصل إلى الحل.

الأفعى بالتأكيد ليست داخل السلة على الأرض بالقرب من العازف، لكن لتحديد موقعها، عليك بإلقاء نظرة على ذراعي العازف.

يمكنك الآن رؤية الأفعى على الذراع اليسرى للعازف.

الأفعى على ذراع العازف اليسرى
الأفعى على ذراع العازف اليسرى

فهل رأيتها بوضوح الآن؟ وكم استغرقت من الوقت؟

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