إعلام صيني يوضح سبب إخراج الرئيس هو جينتاو بتلك الطريقة

أفادت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني السابق هو جينتاو "لم يكن بخير" حين غادر في شكل غير متوقع حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي السبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة عبر تويتر "أصر هو جينتاو على حضور حفل الختام.. رغم أنه احتاج إلى وقت ليتعافى أخيرا"، مضيفة "حين شعر بأنه ليس بخير خلال الجلسة، رافقه فريقه إلى قاعة محاذية ليستريح. إنه في حال أفضل بكثير الآن".

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وكانت وسائل إعلام تحدثت في وقات سابق السبت عما وصفته بـ "حادثة غير عادية في اجتماع أعد بدقة"، عندما تم اصطحاب الرئيس السابق هو جينتاو إلى الخارج.

وكان من الواضح أن الرجل البالغ من العمر 79 عامًا وتولى قيادة الصين من 2003 إلى 2013 خضع لضغوط موظفين للنهوض من مقعده بجوار شي جينبينغ، وتتم مرافقته إلى الخارج رغما عنه كما كان واضحا.

وقبل مغادرته غير المتوقعة للقاعة، ظهر الرئيس الصيني السابق وهو يتحدث بإيجاز مع موظفين في القاعة، قبل أن يقتاده رجلان إلى الخارج، بحسب ما ظهر في الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام.

وظهر "هو" بينما كان يربت على كتفي شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، وهو يغادر القاعة بينما هز الرجلان برأسيهما إليه، إشارة منهما بأن يمضي قدماً ويخرج من القاعة على مرأى من الحضور وكاميرات الإعلام المحلي والعالمي.

وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي استمر سبعة أيام، مؤكدا ضرورة امتلاك "جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر".

ودعا شي في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، متوجها على المندوبين في قاعة الشعب إلى أن يكون لديهم "جرأة النضال وجرأة الفوز". وقال "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما".

وأدرج الحزب الشيوعي الصيني، معارضته لاستقلال تايوان في الدستور، كما أدرج الحزب "الدور المحوري" لشي جينبينغ في ميثاقه، في ختام المؤتمر الذي يعقده كل خمس سنوات والذي يتوقع أن يمنح الرئيس ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب والبلاد.