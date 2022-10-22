زلزال قوته 5.5 درجة يهز سيشوان بالصين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز منطقة سيشوان الصينية اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

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وكان زلزال ضخم تخطى 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب الصين الشهر الماضي، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة توثق لحظة وقوعه.

ووصل عدد قتلى أقوى زلزال يضرب مقاطعة سيشوان في جنوب غربي الصين منذ عام 2017 إلى 65، وهرع رجال الإنقاذ للوصول إلى مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل وإعادة المرافق للعمل.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية الحكومية أن ما يقرب من 250 شخصاً يعالجون من إصابات جراء الكارثة، بينهم عشرات أصيبوا بجروح خطيرة.