ساعد القرصان في العثور على القفل المناسب للمفتاح.. أمامك 11 ثانية

دعابة الدماغ التي اخترناها اليوم تحتاج لقوة ملاحظة وعيون ثاقبة. حاول تحديد القفل الصحيح لمفتاح القرصان في الصورة. يمكن فقط للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع تحديد القفل الصحيح للمفتاح خلال 11 ثانية فقط.

ففي هذه الخدعة البصرية التي اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، أنت مطالب بالتفكير بشكل خلاّق للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة، بل تحتاج منك لمزيد من التركيز والتحليل.

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فأنت تحتاج إلى تحديد القفل الصحيح للمفتاح الذي يحتفظ به القرصان بناءً على شكل المفتاح ونمطه. فهناك 6 صناديق، والكنز مخفي داخل ذلك الصندوق الوحيد الذي يكون مفتاحه مع القرصان. فساعده في العثور على ذلك القفل الصحيح الذي سيتم فتحه بواسطة المفتاح.

والآن عزيزي القارئ، انظر إلى الصورة بعناية فائقة قبل الإجابة عن هذا اللغز لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها تحتاج فقط لتركيز عال.

الإجابة

إذا نظرت بعناية إلى جميع الأقفال الستة المكونة من 6 مربعات مختلفة في الصورة، فستتمكن من تحديد القفل المناسب للمفتاح. دعونا نر شكل ونمط المفتاح بالتفصيل:

*دائرة

*خط إلى اليمين

*خط صغير إلى اليسار

*خط صغير إلى اليمين

*دائرة

إذا ذهبنا إلى الأشكال والأنماط المذكورة أعلاه للمفتاح، فسنجد أن الصندوق رقم 5 هو القفل الصحيح للمفتاح. إذا فالإجابة عن هذا الاختبار العقلي هي الصندوق رقم 5.

دعابة الدماغ هذه هي طريقة ممتعة لاختبار ذكائك ومهاراتك في الملاحظة.