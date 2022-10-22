شاهد كيف تم إخراج رئيس الصين السابق من قاعة مكتظة بالحضور

ما إن انتهى احتفال الحزب الشيوعي الصيني بالكونغرس الـ 20 في بكين، أمس السبت، إلا وتم إخراج الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، إلى خارج القاعة، على حد ما ظهر في صور ومقاطع فيديو من الاجتماع، وذلك بعد أن كان يجلس بجانب خلَفِه، شي جين بينغ.

وقبل مغادرته غير المتوقعة للقاعة، ظهر الرئيس الصيني السابق وهو يتحدث بإيجاز مع موظفين في القاعة، قبل أن يقتاده رجلان إلى الخارج، بحسب ما يبدو في الفيديو المعروض.

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وظهر "هو" بينما كان يربت على كتفي شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، وهو يغادر القاعة بينما هز الرجلان برأسيهما إليه، إشارة منهما بأن يمضي قدماً ويخرج من القاعة على مرأى من مكتظين فيها وكاميرات الإعلام المحلي والعالمي.

مع ذلك، لا تزال ظروف إخراج "هو" المفاجئ من القاعة غير واضحة، لأنه بدا مترددا بشأن المغادرة في بادئ الأمر، إلى أن وجد أن المعاندة لن تنفعه.