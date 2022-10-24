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المذيعة مارتين كروكسال
المذيعة مارتين كروكسال

ابتهجت على الهواء لرحيل جونسون.. هكذا عوقبت مذيعة بريطانية

دبي - العربية.نت
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أوقفت مذيعة بريطانية عن العمل مؤقتاً بعد ظهورها على الهواء مباشرة، مهللة ومبتهجة، عقب انسحاب بوريس جونسون من سباق زعماء حزب المحافظين أمس الأحد.

فقد بدأت القصة عندما افتتحت المذيعة مارتين كروكسال برنامجها The Papers على شبكة "بي بي سي" بقولها "هل مسموح لي أن أكون بهذا الفرح؟ حسناً، أنا كذلك!"، وذلك بعد دقائق فقط من انتشار خبر انسحاب جونسون.

وادعى المشاهدون أن المذيعة انحرفت إلى ما هو أبعد من القواعد المحايدة، حيث ذكر البعض أنهم اشتكوا إلى هيئة الرقابة الإعلامية Ofcom حول هذه القضية، بحسب "تلغراف".

وكروكسال نفسها، التي عملت في بي بي سي لعقود، اقترحت على الهواء أن تعليقاتها ربما انتهكت القواعد. وقالت وهي تضحك على السخرية الموجهة إلى جونسون: "ربما لا ينبغي علي الضحك".

كما تابعت "أنا على الأرجح كسرت بعض قواعد الحياد الفظيعة بسبب الضحك".

شكاوى سابقة

وكانت "بي بي سي" قد تلقت في الثاني من الشهر الجاري، 102 شكوى بشأن برنامج سياسي جديد للمذيعة لورا كوينزبرج يوم الأحد، حول التحيز ضد ليز تراس.

فيما تلقت المذيعة ذاتها قبل شهر، وتحديدا في تاريخ إطلاق البرنامج الجديد، 144 شكوى للسبب نفسه.

بوريس جونسون (رويترز)
بوريس جونسون (رويترز)

وكانت هذه الحلقة التي ظهر فيها الممثل الكوميدي جو ليسيت وهو يهتف ويثني على تراس بسخرية.

في حين تلقت حلقة يوم 2 سبتمبر من برنامج Have I Got News For You والتي كانت تنتقد بشدة رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون 307 شكوى.

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