ابتهجت على الهواء لرحيل جونسون.. هكذا عوقبت مذيعة بريطانية
أوقفت مذيعة بريطانية عن العمل مؤقتاً بعد ظهورها على الهواء مباشرة، مهللة ومبتهجة، عقب انسحاب بوريس جونسون من سباق زعماء حزب المحافظين أمس الأحد.
فقد بدأت القصة عندما افتتحت المذيعة مارتين كروكسال برنامجها The Papers على شبكة "بي بي سي" بقولها "هل مسموح لي أن أكون بهذا الفرح؟ حسناً، أنا كذلك!"، وذلك بعد دقائق فقط من انتشار خبر انسحاب جونسون.
BREAKING: Martine Croxall has been taken off air after comments made during last night's edition of The Papers, after it was announced Johnson had pulled out.— TLDR News UK (@TLDRNewsUK) October 24, 2022
Croxall, a regular BBC News presenter, said: “Am I allowed to be this gleeful? Well I am.”pic.twitter.com/AJDqj3gQJX
وادعى المشاهدون أن المذيعة انحرفت إلى ما هو أبعد من القواعد المحايدة، حيث ذكر البعض أنهم اشتكوا إلى هيئة الرقابة الإعلامية Ofcom حول هذه القضية، بحسب "تلغراف".
وكروكسال نفسها، التي عملت في بي بي سي لعقود، اقترحت على الهواء أن تعليقاتها ربما انتهكت القواعد. وقالت وهي تضحك على السخرية الموجهة إلى جونسون: "ربما لا ينبغي علي الضحك".
كما تابعت "أنا على الأرجح كسرت بعض قواعد الحياد الفظيعة بسبب الضحك".
شكاوى سابقة
وكانت "بي بي سي" قد تلقت في الثاني من الشهر الجاري، 102 شكوى بشأن برنامج سياسي جديد للمذيعة لورا كوينزبرج يوم الأحد، حول التحيز ضد ليز تراس.
فيما تلقت المذيعة ذاتها قبل شهر، وتحديدا في تاريخ إطلاق البرنامج الجديد، 144 شكوى للسبب نفسه.
وكانت هذه الحلقة التي ظهر فيها الممثل الكوميدي جو ليسيت وهو يهتف ويثني على تراس بسخرية.
في حين تلقت حلقة يوم 2 سبتمبر من برنامج Have I Got News For You والتي كانت تنتقد بشدة رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون 307 شكوى.
-
السعودية: ندعم كافة الجهود لاجتثاث الإرهاب من جذورهأكد وزير الخارجية السعودي، اليوم الاثنين، أن المملكة لها دور رائد في مكافحة الإرهاب.وقال الأمير فيصل بن فرحان في كلمة بمنتدى دكار للأمن والسلم ... السعودية
-
أبحرت وحيدة لإيطاليا.. طفلة تونس لا تنفك تسأل عن أمهابعد أن خطفت قصتها قلوب التونسيين، بدأت السلطات في تونس تحركات ديبلوماسية لاستعادة ابنة الأربع سنوات من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية حيث وصلت إليها قبل ... المغرب العربي
-
مجدداً.. ضربات إسرائيلية على دمشق وإصابة 3 جنودللمرة الثانية خلال أيام وجيزة، استُهدفت مواقع عدة في محيط العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين.فقد أفادت المعلومات بأن الانفجارات نجمت عن "ضربات ... سوريا