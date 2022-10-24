فيديو لا يصدق.. رقاقة تحت جلد الكف بدل بطاقة الدفع

لا شك أن للتطور التكنولوجي في عصرنا هذا، فوائد لا تعد ولا تحصى. فإلى جانب مساهمته في فك ألغاز طبية وعلمية عدة، سرع العديد من الخطوات البسيطة في حياتنا اليومية.

لعل هذا السبب ما دفع بريطاني إلى زرع بطاقة دفع إلكتروني تحت جلده، في معصمه!

مادة اعلانية

رقاقة صغيرة على ظهر الكف

فقد انشغل البريطانيون خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو لرجل يستخدم الاسم المستعار TikTokpaybyhand على حسابه في تيك توك، الذي يضم حوالي 200 جنيه إسترليني، يدفع ثمن مشترياته من البقالة بلا بطاقة، بل عبر شريحة زرعت في معصمه، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ونشر الرجل المقطع الذي أظهر كل التفاصيل على حسابه المذكور في تيك توك، لتتناقلته لاحقا عشرات الحسابات، موضحا رحلته مع الرقاقة الصغيرة على ظهر كفه.

صلاحية لـ7 سنوات

في حين أوضح موقع PayByHand أن البطاقة تنتهي صلاحيتها في غضون 7 سنوات، وبعد ذلك يجب استبدالها.

كما أكد أن عملية زراعة الشريحة لا تتطلب مخدرا، بل تستغرق حوالي 15 دقيقة،يقوم فيها الجراحون بعمل فجوة صغيرة في الجلد يغرسون بها البطاقة ثم يختاط الجرح ويترك للشفاء.

ويجب على المستخدمين تحميل تطبيق iCard، ليصبح بإمكانهم إيداع الأموال بعملات مختلفة من حساب مصرفي قياسي.

يذكر أن هذا التطبيق يعمل تماما مثل Apple Pay، ولكن بدلاً من الدفع باستخدام هاتفك الذكي، يتم إقران الشريحة الموجودة في يدك بالتطبيق.