إذا وجدت الأخطاء في هذه الصورة.. فأنت أذكى مما تتصور!

هناك 12 خطأ في هذه الصورة التي اخترناها اليوم نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، فهل أنت ذكي بما يكفي للعثور عليها جميعًا؟

هذه الصورة، التي تعود لخمسينيات القرن الماضي، تحمل دعابة ذهنية تتحدى عقلك. وهي طريقة رائعة لتعزيز القدرة العقلية ومهارات التفكير الجانبي والحفاظ على قوة الذاكرة.

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والآن عزيزي القارئ، انظر إلى هذه الخدعة البصرية وافحصها بعناية، فيمكنك أن ترى عائلة كبيرة لطيفة تستمتع بالعشاء معًا، ومع ذلك فإن الأمور ليست كما تبدو.

فإذا ألقيت نظرة فاحصة على الصورة، فستجد أن هناك الكثير من الأشياء الخاطئة في الصورة.

اضبط عدّاد الوقت على 13 ثانية وابحث عن 12 خطأ في الصورة. إذا كان بإمكانك حل هذه الجملة المحفزة للدماغ بأقل من ذلك، فأنت بلا شك أذكى مما تتخيل.

والآن سنقوم بالكشف عن الإجابات الآن.

الإجابة

1-إحدى الفتيات الصغيرات تُقلّب الشاي بسكين.

2-الخبز على شكل سحابة، لكن شريحة الصبي مستطيلة الشكل

3-إبريق الشاي ليس له يد.

4-المرأة تصب الشاي على الطاولة.

5-المصباح مع الشمعة فوقه متصل بمقبس.

6-نظارات الصبي الصغير من شكلين مختلفين - بيضاوي ومستطيل.

7-هناك دخان قادم من المدفأة الكهربائية.

8-المرآة معلقة بوصلة سلسلة واحدة.

9-الرجل يقرأ الجريدة وهي مقلوبة.

10-أحد أرجل طاولة القهوة مفقودة.

11-الصورة المعلقة مقلوبة.

12-هناك قط مغلق داخل قفص العصافير.

نأمل عزيزي القارئ أن تكون قد استمتعت بحل هذه الدعابة الذهنية. لكن أخبرنا كم استغرقت من الوقت في اكتشاف الأخطاء؟ وهل اكتشفت الأخطاء الـ12 بالكامل؟