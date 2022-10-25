اكتشاف حيلة خادعة مارسها الرومان لرمي النرد بطريقة رابحة دائماً

للغش المنتشر بالعالم منذ آلاف السنين، فنون وأساليب لا تخطر على بال، منها ما وصل زمن الإمبراطورية الرومانية إلى حد التلاعب حتى بالنرد الصغير للربح بالمراهنات، وفقا لما اكتشفه طالب دكتوراه بجامعة University of Fribourg السويسرية، حين حقق بنرد مصنوع من العظام، كسرته مجرفة عند العثور عليه عام 2000 في موقع أثري بلجيكي، حيث لاحظ علماء الآثار تسرب زئبق منه، فتركوه في متحف بلجيكي، إلى أن درسه الطالب، ووجد فيه خدعة كانت تتيح لصاحبها ربح الكثير من المال أو المتاع.

طالب الدكتوراه السويسري Thomas Daniaux هو في الوقت نفسه باحث، وأعد دراسة عن اكتشافه، نشرت نتائجها مجلة Pallas العلمية الأسبوع الماضي، وقرأت "العربية.نت" ملخصا عنها بموقع صحيفة 20 minutes الإلكترونية الفرنسية، وفيها سلط الضوء على براعة وعدم نزاهة المقامرين الرومان القدماء قبل 2000 عام من خلال النرد الذي وجدوه مجوفا ومملوءا بالزئبق.

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نرد شبيه وجدوه في البحرين أيضاً

ولم يكن الطالب/الباحث بحاجة إلى تأمل طويل ليكتشف أنه إذا أمسك اللاعب بالنرد، بحيث يكون الرقم 1 أسفله و6 ظاهرا للعيان أعلاه، فسيستقر عند رميه على مربع الرقم 1 فيه، بفعل ثقل الزئبق فوق ذلك الرقم بالداخل، وعندها يظهر 6 في الأعلى، وهو أكبر رقم بالنرد المكون من 6 مربعات، فيما لو كان الرهان على من تستقر رميته للنرد عن 6 مثلا، أو تغيير الإمساك بالنرد لو كانت المراهنة على رقم آخر.

وسبق أن تم اكتشاف نرد في أحد قبور موقع "أبوصيبع" الأثري في البحرين، بعد تنقيبات قام بها فريق آثار فرنسي، ونشرت عنه "العربية.نت" تقريرا في 21 مارس الماضي، ورد فيه عن مدير "هيئة البحرين للثقافة والآثار والمتاحف" الدكتور سلمان المحاري، أن القليل معروف من التفاصيل عن النرد "ولا نعرف إن كان جزءا من لعبة أو طقوس العرافين" كما قال.