عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل تنقلب وتغيّر مواقفها نحو إسرائيل

شيء ما طرأ حديثا، جعل عارضة الأزياء جيجي حديد، وهي أميركية من أصل فلسطيني، تغيّر لهجتها ومواقفها نحو إسرائيل التي اعتادت على انتقادها بسبب معاملتها للفلسطينيين، والدليل تأييدها في Instagram قبل أيام، لبوست داعم للشعب اليهودي، ومحوها "بوستات" معادية لإسرائيل نشرتها سابقا.

البوست، المنشورة صورته أدناه، كتبته في "إنستغرام" التواصلي، الممثلة الكوميدية والمنتجة والكاتبة اليهودية الأميركية Amy Schumer البالغة 41 عاما، وفيها تقول "أنا أدعم أصدقائي اليهود والشعب اليهودي" وظهرت كلماته بأحرف زرقاء اللون كبيرة على خلفية سوداء، للفت النظر، وهو ما طالعت "العربية.نت" خبره منشورا أمس الاثنين بالقسم الإنجليزي اللغة لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

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والمعروف عن الكوميدية شومر، التي شاركت عارضة الأزياء "بوستها" بحيث قرأه أتباع حديد البالغين في "انستغرام" أكثر من 76 مليونا من معظم دول العالم، أنها مؤيدة صريحة للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وانضمت أيضا إلى ممثلين يهود أميركيين آخرين في محاولة لزيادة إقبال الناخبين بين يهود أميركا على التصويت أكثر في الانتخابات الأميركية.

ولم تقدم أي تفسير

والدليل الآخر عن حدوث تغيير واضح في موقف عارضة الأزياء نحو إسرائيل أو اليهود عموما، هو إزالة جيجي حديد "بوستات" نشرتها منذ مايو 2021 في Instagram وتنتقد فيها إسرائيل، من دون أن تقدم أي تفسير لمحوها من حسابها، وفقا للوارد بخبر "يديعوت" عن جيجي الأم لطفلة اسمها Khai من شريكها السابق، المطرب الإنجليزي زين مالك، والتي تعيش مواعدة عاطفية حاليا مع الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، الأكبر سنا منها بـ 21 عاما.

وكانت جيجي، البالغة 27 سنة، شاركت منذ مايو 2021 في منشورات عدة مناهضة لإسرائيل مع شقيقتها Bella الأصغر بعام، خصوصا خلال حرب إسرائيل وحركة حماس. كما نشرت في مارس الماضي تدوينة، قارنت فيها الحرب في أوكرانيا بحالة الفلسطينيين في غزة، وكتبت بأحرف كبيرة: "ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا، ارفعوا أيديكم عن فلسطين" ويبدو أنها رفعت هذه التدوينة أيضا من حسابها "الانستغرامي" ومحتها.