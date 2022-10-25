اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عمو حاجي أقذر رجال العالم من 3
عمو حاجي أقذر رجال العالم
(3 صور)

وفاة "أقذر رجال العالم" عن عمر 94 عاماً في إيران

الرجل المكنّى "عمو حاجي" الذي لم يستحم على مدى أكثر من نصف قرن

العربية.نت، فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توفي رجل إيراني كان يعرف بـ"الأكثر قذارة في العالم" لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الثلاثاء.

ورحل الرجل المكنى "عمو حاجي" الذي لم يستحم على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد في قرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية، الثلاثاء.

عمو حاجي أقذر رجل في العالم
عمو حاجي أقذر رجل في العالم

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك إلى "إصابته بالمرض".

عمو حاجي
عمو حاجي

وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان "الحياة الغريبة لعمو حاجي".

وأشارت "إرنا" الى أنه قبل أشهر "وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية إلى الحمام من أجل الاغتسال".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الرئيس المصري يصدر قرارا بالعفو عن الناشط السياسي زياد العليمي الرئيس المصري يصدر قرارا بالعفو عن الناشط السياسي زياد العليمي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط