الكويت.. خادمة حاولت قتل ابنة مخدوميها بطريقة غريبة ومروعة

أقدمت خادمة من جنسية آسيوية في دولة الكويت على محاولة قتل طفلة مخدوميها بطريقة مروعة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن النيابة العامة أمرت بحجز الخادمة، بعد اتهامها من قبل ذوي الطفلة بمحاولة القتل، حيث وجهت إليها تهمة الشروع بالقتل، فيما جار استكمال التحقيقات".

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وأشارت الصحيفة إلى أن "الأجهزة الأمنية الكويتية تلقت بلاغا يفيد بقيام عاملة منزلية من جنسية آسيوية بوضع مسحوق تنظيف في الأدوية الخاصة بطفلة مخدوميها، والبالغة من العمر 3 أشهر".

وعليه، باشرت النيابة العامة تحقيقا مع والدي الطفلة، كما أمرت بإرسال الطفلة إلى إدارة الطب الشرعي ومركز حماية الطفل، واستجواب العاملة المتهمة، وفق المصدر ذاته.