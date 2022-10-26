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بأسلوب المثلث السحري.. 3 حركات تكشف حبيبك أو صديقك الكذاب

موقع "لايف هاكر" الأميركي يقدم الحل السحري لكشف كذب المحيطين بك وتجنب الوقوع ضحية احتيال ونصب

العربية.نت
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قدم موقع "لايف هاكر" الأميركي الحل السحري لكشف كذب المحيطين بك وتجنب الوقوع ضحية احتيال ونصب.

وذكر الموقع أن هناك أسلوبا يعرف بأسلوب المثلث، وهو منهج يتكون من 3 شعب يساعد في معرفة إذا كان الشخص الذي تحادثه سواء كان صديقا أو حبيبا يكذب عليك أم لا.

1- التدفق الطبيعي لحديثه

نصح الموقع بملاحظة تدفق حديث الآخرين، عندما نقول الصدق ستجد أن كلماتنا تتدفق بشكل طبيعي، فنحن نعرف ما حدث لأنه حدث في الواقع.

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وأضاف: "عندما يبدأ كلام الناس في التعثر، ويتوقفون مؤقتًا لفترة طويلة جدًا، هذه علامة على أنهم يتوقفون لتأليف قصص جديدة غير حقيقية".

2- حركات الرأس والنظر فجأة لأعلى أو لأسفل

ذكر الموقع أن حركات الرأس وتعبيرات الوجه قد تفضح كذب الشخص حتى لو كان بارعًا في الاسترسال في الحديث.

وأضاف أن النظر فجأة لأعلى أو لأسفل خلال الحديث مؤشر على الكذب، وضم الشفاه أيضًا وفركها سويًا.

3- حركات الجسد غير الطبيعية مثل:

- حك أو فرك الرقبة

- لمس طرف الأنف بعد قول شيء ما

- الاستخدام المفرط لليد بحركات غير مفهومة

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