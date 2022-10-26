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Students injured when fire gutted down a dormitory building at the Salaama School for the Blind, are received for treatment at the Herona Hospital in Kisoga Town, near Kampala, Uganda October 25, 2022. REUTERS/Abubaker Lubowa
العنبر المحترق في مدرسة "سلامة" للمكفوفين

حريق حاصر أطفالا مكفوفين ونوافذ أعاقت نجاتهم.. فاحترق 11 منهم

الأطفال كانوا نائمين عندما اندلعت النيران في مدرسة للمكفوفين في أوغاندا.. والسلطات تواجه صعوبات لتحديد هوية الجثث بسبب درجة الحروق التي تعرضوا لها

العربية.نت
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قُتل 11 تلميذا فيما كانت حالة ستة آخرين حرجة الثلاثاء، بعد اندلاع حريق ليل الاثنين في عنبر مدرسة للمكفوفين في وسط أوغندا.

وقالت الشرطة الأوغندية إن الحريق اندلع قرابة الساعة الأولى صباح الثلاثاء في مدرسة "سلامة" للمكفوفين في قرية لوغا على مسافة نحو 45 كيلومترا شرق العاصمة كمبالا.

نقل المصابين لتلقي العلاج
نقل المصابين لتلقي العلاج

وأضافت في بيان: "سبب الحريق غير معروف في الوقت الراهن، لكن حتى الساعة تم تأكيد 11 وفاة.. ونقل ستة أشخاص في حالة حرجة الى المستشفى".

ووجد التلاميذ الذين كانوا نياماً وقت اندلاع الحريق أنفسهم محاصرين بسبب النوافذ المقاومة للسرقة التي ركّبت في المبنى وفقاً للقوانين الحكومية، كما أوضحت وزيرة المعوّقين الأوغندية هيلين غرايس أسامو لوكالة "فرانس برس"، مضيفةً: "لم يتمكنوا من الهرب واحترقوا".

أهالي التلاميذ ينتظرون أمام المدرسة لمعرفة مصير أنباءهم
أهالي التلاميذ ينتظرون أمام المدرسة لمعرفة مصير أنباءهم
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وما زالت السلطات تحاول التعرف على الضحايا.

وقالت فطومة نديباسا رئيسة أمن منطقة موكونو وممثلة الرئاسة: "أحترق التلاميذ لدرجة يصعب التعرف عليهم وسنجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هويتهم".

وتستقبل مدرسة "سلامة" الداخلية التي أسست عام 1999، عشرات التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً.

وكان من المقرر أن تزور الأميرة البريطانية آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث، المنشأة الجمعة في إطار زيارة لأوغندا التي احتفلت بمرور 60 عاماً على الاستقلال عن بريطانيا في 9 أكتوبر.

نقل المصابين لتلقي العلاج
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  • نقل المصابين لتلقي العلاج
  • نقل المصابين لتلقي العلاج
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نقل المصابين لتلقي العلاج
نقل المصابين لتلقي العلاج
نقل المصابين لتلقي العلاج
نقل المصابين لتلقي العلاج
العنبر الذي طاله الحريق
العنبر الذي طاله الحريق
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