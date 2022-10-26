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هل أنت من ذوي العيون الثاقبة؟
خدع بصرية

ذا العيون الثاقبة فقط يمكنه اكتشاف الغزالة بالغابة خلال 15 ثانية!

هناك مجرى مائي يسير عبر الغابة، فيما تسطع الشمس فوق المنظر الذي يغلب عليه الخضار

العربية.نت
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في هذه الصورة، التي تحمل خدعة بصرية نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، حاول العثور على الغزالة المخبأة داخل الغابة.

فقط الشخص الذي يتمتع بعيون ثاقبة يمكنه اكتشاف الغزالة في مدة لا تتجاوز الـ15 ثانية!

ففي هذه الدعابة الدماغية، تختبئ الغزالة داخل غابة كثيفة. هناك مجرى مائي يسير عبر الغابة، فيما تسطع الشمس فوق المنظر الذي يغلب عليه الخضار.

والآن عزيزي القارئ، عليك بالنظر بدقة داخل الغابة وحاول العثور على الغزال المختبئ داخل الصورة.

افحص الصورة جيدا
افحص الصورة جيدا

قد يبدو الأمر صعبًا في البداية، إلا أن الحقيقة هي أن الإجابة تقف أمامك.

فإذا نظرت إلى الأشجار الموجودة على الجانب الأيمن داخل الغابة، فستتمكن من اكتشاف الغزالة المختبئة.

هنا تختبئ الغزالة
هنا تختبئ الغزالة

والآن أخبرنا.. هل استغرق الأمر أكثر من 15 ثانية لتجد الغزال؟

إذا وجدت الأخطاء في هذه الصورة.. فأنت أذكى مما تتصور! الأخيرة خدع بصرية إذا وجدت الأخطاء في هذه الصورة.. فأنت أذكى مما تتصور!
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