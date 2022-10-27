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الحافلة المنقلبة
الحافلة المنقلبة

الأردن.. مصرع 3 طلبة وإصابة 34 آخرين بانقلاب حافلة "جامعية"

تدهورت حافلة نقل الطلاب التابعة لجامعة الزرقاء الخاصة على طريق أوتوستراد الزرقاء-المفرق

عمّان - محمد ساهر الطراونة 
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يوم حزين شهدته محافظة الزرقاء شمالي العاصمة الأردنية عمّان الأربعاء، بعد أن لقى 3 طلبة مصرعهم وأصيب 34 شخصاً إثر تدهور حافلة نقل طلبة تابعة لجامعة الزرقاء الخاصة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي دفاع مدني الزرقاء والمفرق ومديرية شرطة الزرقاء تعاملت مع حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد الزرقاء-المفرق.

رفع الحافلة المنقلبة
من 5
  • رفع الحافلة المنقلبة
  • الحافلة المنقلبة
  • الحافلة المنقلبة
  • الحافلة المنقلبة
  • الحافلة المنقلبة
(5 صور)
رفع الحافلة المنقلبة
رفع الحافلة المنقلبة
الحافلة المنقلبة
الحافلة المنقلبة
الحافلة المنقلبة
الحافلة المنقلبة
الحافلة المنقلبة
الحافلة المنقلبة
الحافلة المنقلبة
الحافلة المنقلبة
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وأضاف في بيان: "تحركت كوادر الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادث".

من جهته، قرر رئيس جامعة الزرقاء إعلان الحداد في الجامعة على من أسماهم بـ"شهداء العلم" الذين وافتهم المنية إثر الحادث.

ونشرت الجامعة أسماء الطلبة المتوفين على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، وهم عبدالرحمن أسعد دواسه من كلية الإعلام، وأية مهند حسني ياسين من كلية الاقتصاد، وعد محمود يحيى صالح من كلية الصيدلة.

إحدى ضحايا انقلاب الحافلة
من 2
  • إحدى ضحايا انقلاب الحافلة
  • أحد ضحايا انقلاب الحافلة
(2 صور)
إحدى ضحايا انقلاب الحافلة
إحدى ضحايا انقلاب الحافلة
أحد ضحايا انقلاب الحافلة
أحد ضحايا انقلاب الحافلة
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