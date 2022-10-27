جريمة تهز الجزائر.. توقيف عصابة تبيع لحوم الحمير

أعلنت السلطات الجزائرية، عن اعتقال تشكيل عصابي، في ولاية وهران، غربي البلاد، تخصص في ذبح وتسويق اللحوم، على أنها منتجات صالحة للاستهلاك البشري.

فقد تمكنت مجموعة من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة، التابعة لكتيبة السانيا بوهران، من الإيقاع بـ"جماعة أشرار" مكونة من أربعة أشخاص. وفق ما أفادت صحيفة "النهار" المحلية.

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مقر سري

وأشارت إلى أن المشتبه فيهم كانوا يجرون عمليات الذبح في مرآب سيارات وصفته بـ"السري"، يقع في قرية الحامول، التابعة لبلدية الكرمة، فيما كانت عمليات البيع والتسويق تتم بوسط مدينة وهران.

20 رأسا

فيما أسفرت عملية المداهمة للمرآب عن حجز أكثر من 20 رأسا من الحمير التي جرى ذبحها وتجهيزها للتسويق.

كما صادرت الأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الذبح والسلخ والتقطيع، إلى جانب شاحنة وسيارتين كانت تستعمل في نقل وتسويق هذه اللحوم.

وتم توجيه اتهامات للأشخاص الأربعة، من بينها تكوين جماعة أشرار لغرض خداع المستهلك، وجنحة الذبح غير الشرعي، وتعريض حياة الغير للخطر.