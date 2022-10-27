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الصورة من سكاي نيوز البريطانية

كشف لغز حيّر بريطانيا.. لهذا تحول ملف سوناك من الأحمر للأخضر

دبي- العربية.نت
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بعد إعادة نبش آلاف البريطانيين فيديوهات سابقة لرئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك ومن ضمنها المقطع الغريب الذي ظهر فيه بملف أحمر سرعان ما تغير بسحر ساحر إلى اللون الأخضر، عاد الجدل مجدداً حول تلك القضية.

فما القصة؟

فبعد أن انطلقت شرارتها في مارس 2020، عبر فيديو انتشر كالنار في الهشيم على منصة تيك توك أظهر سوناك الذي كان وزير للخزانة حينها، يمشي حاملاً ملفاً أحمر تغير "لسبب غير مفهوم" إلى اللون الأخضر بعد مروره بسيارة متوقفة، تبين لاحقاً أن منتجة في محطة شهيرة بثت هذا المقطع في البداية ارتأت أنه من الأفضل التلاعب بلون الملف.

ففي 11 مارس 2020، نشرت قناة Sky News البريطانية على يوتيوب الفيديو المذكور، لتثير عاصفة من الجدل والتخمينات حول ما جرى!

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ليوضح لاحقا جوناثان صامويلز، مقدم برنامج في المحطة البريطانية، بتغريدة على تويتر، أنه كان خياراً إبداعياً من قبل قسم تحرير الفديو أو ما يعرف بـ"المونتاج" للتوافق مع نص التقرير الإخباري حول التصدي لتغير المناخ، والتزام الحكومة البريطانية بالحلول البيئية الخالصة".

بدورها كشفت المنتجة ريانون ويليامز، أن التعديل في المونتاج تم للتأكيد على الحاجة إلى ميزانية خضراء

إذا بعبارة أخرى، لم يتغير في الواقع لون الملف من الأحمر إلى الأخضر، فكل ما حدث هو أنه عدل عبر المونتاج ليوافق مع تقرير للمحطة عن "الموازنة الخضراء"!

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