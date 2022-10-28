سر ملف أحمر.. بالتفصيل هذا ما حدث خلال طرد رئيس الصين السابق

بعد ثمانية أيام من الاجتماع السياسي الأكثر أهمية في الصين، والذي تأكدت فيه الولاية الثالثة للرئيس شي جين بينغ، ظل سؤال واحد يتردد على شفاه الجميع: ما الذي حدث فعلياً مع الرئيس السابق هو جينتاو؟

فقد دارت الأحداث الدرامية، صباح السبت الماضي، حين بثت وسائل الإعلام الأجنبية التي سمح لها بدخول القاعة الكبرى في بكين مشهد إخراج الرئيس الصيني السابق عنوة من مقعده بجوار خليفته شي والذي بررته الحكومة الصينية لاحقا بقولها إنه لم يكن على ما يرام.

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خروج مريب

وشكل هذا الخروج المريب للزعيم الصيني السابق، اللحظة الوحيدة غير المكتوبة والمعدة مسبقاً في مؤتمر الحزب المصمم بإحكام والذي مدد حكم شي جين بينغ، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" تحدث عن تفاصيل ما حدث خطوة بخطوة.

ففي اليوم الأخير من المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي دفع شي إلى فترة رئاسية ثالثة، اندلعت ضجة مفاجئة على طاولة الرئيس، استمرت حوالي ثلاث دقائق وبلغت ذروتها عند خروج جيناتو من القاعة.

لكن من هم الأشخاص الذين كان يجلسون على الطاولة التي ضمت الرئيس السابق عند وقوع تلك الحادثة.

فبالإضافة إلى شي، كان يجلس على يسار جينتاو، لي Li Zhanshu البالغ من العمر 72 عاماً، وهو الرجل الثالث في الحزب منذ عام 2017، لكنه متقاعد الآن.

أما بجانب لي، فجلس Wang Huning البالغ من العمر 63 عاماً، وهو مستشار سياسي لآخر ثلاثة رؤساء صينيين.

ملف أحمر

وبدأت الضجة عندما بدا أن الزعيم السابق والمستشار المنتهية ولايته لي زانشو، يتصارعان حول ملف أحمر ، فيما لا ينبغي أن يكون هناك أي مفاجآت للرئيس السابق، إذ تُعرف تعيينات الموظفين بشكل عام قبل الاجتماع من قبل كبار أعضاء الحزب.

ففيما حاول الرئيس السابق الوصول إلى الملف الأحمر مراراً، إلا أن المستشار لي أبعد بلطف يديه عنه ونقل الملف بعيداً عنه.

إلى ذلك، وصل الحارس الشخصي لهو، حيث تحدث إليه شي جين لمدة 20 ثانية تقريباً، مشيراً إلى الرئيس السابق وموجهاً إيماءة نحو الملف الأحمر.

والتقط الحارس لاحقاً الملف الأحمر ونظارات الرئيس السابق، ووضع يديه تحت إبطه لإخراجه من القاعة، ولمدة دقيقة كاملة بدا أن "هو" يقاوم ويحاول الرجوع لمقعده.

بينما أظهرت الصور المستشار لي يزرّ سترته ويهم في الوقوف، لكنه جلس عندما لمس وانغ هونينغ ظهره.

لم يلتفتوا له!

وعندما نهض الرئيس السابق بدا أنه وجه ملاحظة للرئيس شي، حيث هز الأخير رأسه لكن دون النظر مباشرة إلى الخلف.

كذلك وأثناء تحركه نحو المخرج نقر "هو" على كتف لي كه تشيانغ، الرجل الثاني في الحزب، إلا أن الأخير لم ينظر إليه.

ومر الرئيس السابق بحوالي 37 عضواً مهماً أثناء خروجه، إلا أن أياً منهم لم يلتفت له، ومنهم أيضاً ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني الأسبق والرجل الثاني في الحزب سابقاً، والذي اكتفى بالنظر أمامه.

يذكر أن اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي، عينت بعد إدخال تعديلات واسعة عليها، شي جينبينغ (69 عاما) لولاية ثالثة من خمس سنوات الأسبوع الماضي، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس/آذار 2023.