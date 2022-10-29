عيد الرعب يقلب حقيقة.. 120 قتيلاً بحادث في كوريا الجنوبية

احتفالاً بالهالوين، قُتل 120 شخصاً وأصيب 150 آخرون في حادث تدافع وقع في سيول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت.

وبينما حاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش، بسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أكدت السلطات سقوط قتلى.

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العشرات أصيبوا بسكتة قلبية

كما أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

59 قتيلا وإصابة 150 في حادثة التدافع في كوريا الجنوبية

#العربية pic.twitter.com/zin6clOkdc — العربية (@AlArabiya) October 29, 2022

تجهيز المستشفيات

فيما أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

يشار إلى أن الهالووين أو هالووين، هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وفيه يتنكّر المشاركون فيه ويرسمون على وجوههم أشكال مرعبة.