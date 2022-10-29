اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من حادث التدافع في كوريا الجنوبية (أ ف ب)
من حادث التدافع في كوريا الجنوبية (أ ف ب)

عيد الرعب يقلب حقيقة.. 120 قتيلاً بحادث في كوريا الجنوبية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

احتفالاً بالهالوين، قُتل 120 شخصاً وأصيب 150 آخرون في حادث تدافع وقع في سيول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت.

مقتل 24 شخصاً في حادث تدافع بالهند الأخيرة مقتل 24 شخصاً في حادث تدافع بالهند

وبينما حاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش، بسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أكدت السلطات سقوط قتلى.

العشرات أصيبوا بسكتة قلبية

كما أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

تجهيز المستشفيات

فيما أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

من حادث التدافع في كوريا الجنوبية (أ ف ب)
من حادث التدافع في كوريا الجنوبية (أ ف ب)

يشار إلى أن الهالووين أو هالووين، هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وفيه يتنكّر المشاركون فيه ويرسمون على وجوههم أشكال مرعبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أردوغان: دستور تركيا القديم "انتهت صلاحيته" أردوغان: دستور تركيا القديم "انتهت صلاحيته"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط