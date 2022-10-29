حاسب خارق يتوقع الفائز بالمونديال.. ميسي أم رونالدو؟

توقع "حاسب خارق" يعتمد على تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي، المنتخبين اللذين سيلتقيان في نهائي كأس العالم 2022، ومن سيتوج منهما باللقب.
فقد لجأت مجلة "4-4-2" إلى خدمات شركة بحثية، استخدمت بدورها عددا كبيرا من البيانات، بما في ذلك إحصائيات اللاعبين في لعبة "فيفا".
كما حللت بيانات 192 مباراة أجريت في دور المجموعات خلال نسخ المونديال الخمس الماضية.
ميسي ضد رونالدو
بعد هذه المعطيات، توقع الحاسب الخارق لقاء يجمع بين المنتخبين البرتغالي والأرجنتيني في نهائي كأس العالم، الذي سينطلق بعد أيام قليلة.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن نتيجة التوقع كانت "مثيرة"، على اعتبار أنها تجمع أفضل لاعبَي كرة قدم خلال السنوات الماضية، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كما أنهما قد يسجلان آخر ظهور لهما في المونديال.
الأرجنتين قد تحسمها
وخلص في نهاية المطاف إلى أن الأرجنتين ستكون حاملة لقب المونديال، بعد أن تتغلب على البرتغال بركلات الترجيح.
ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة رفقة كل من السعودية والمكسيك وبولندا، أما نظيره البرتغالي فيتواجد في المجموعة الثامنة والأخيرة مع غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.
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