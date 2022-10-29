"الذاكرة السياسية".. لماذا أخرجت حركة حماس من الأردن؟

في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث الوزير الأردني الأسبق بسام العموش عن أسباب إخراج حركة حماس من الأردن، بعدما باتت تتبنى من عمّان عملياتها العسكرية داخل إسرائيل.

وتطرق العموش أيضا، إلى دور الوساطة الذي لعبه بين عائلة القيادي في حماس موسى أبو مرزوق والملك الأردني الراحل حسين، من أجل الإفراج عن أبو مرزوق من السجون الأميركية بعد توقيفه لمدة 21 شهرا.

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يذكر أن تلك الوساطة كانت تكللت بالنجاح، حيث تم الإفراج عنه وتسليمه إلى الأردن.