قلق من مذكرات الأمير هاري.. وتحذير من تجريده من ألقابه

تعيش العائلة البريطانية المالكة في حالة قلق، بعد الإعلان عن إطلاق كتاب الأمير هاري الجديد الذي يحمل اسم "Spare"، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأفاد تقرير صحافي على موقع "دايلي ميل" البريطانية أن العائلة المالكة متخوفة للغاية من كتاب الأمير هاري الجديد، وما سيتضمنه من معلومات خاصة، لاسيما أنه تم تحذيرهم بأن الأمير هاري انتقد الكثير من الأشياء والأشخاص في النظام الملكي البريطاني.

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وذكر التقرير أن الأمير هاري سيعود إلى بريطانيا للترويج لمذكراته، وقد يلجأ الملك تشارلز إلى تجريده وزوجته ميغان ماركل من ألقابهما إذا أكملا في خطتهما بنشر الكتاب.

إلى ذلك، أكد دار "بنغوين راندوم" للنشر، أنها ستنشر مذكرات الأمير هاري في العاشر من كانون الثاني، لافتاً إلى أنه يسرد "بصدق رحلته من الصدمة إلى التعافي". وأشارت الدار إلى أن الكتاب سيكون "مليئًا بالبصيرة والإشراق، واستبطان الذات والحكمة المكتسبة بشق الأنفس عن السلطان الأبدي للحب على الحزن".

أما الغلاف فسيكون عبارة عن صورة لهاري ينظر مباشرة إلى الكاميرا، بالإضافة إلى اسمه وعنوان المذكرات، وسينشر الكتاب في 15 لغة، منها الإسبانية والفرنسية والصينية والنسخ الإنجليزية ستتوافر في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلاندا والهند وجنوب إفريقيا وكندا وسيبلغ سعره 32.43 دولار في بريطانيا، وستصدر نسخة صوتية يقرأها المؤلف.

هذا وأكدت دار النشر أن هاري سيدعم الجمعيات الخيرية البريطانية بتبرعات من عائدات الكتاب.

ويشير العنوان إلى موقع الأمير هاري باعتباره الشقيق الأصغر للأمير وليام الذي أصبح وريثا للعرش البريطاني منذ أن أصبح والدهما تشارلز ملكا الشهر الماضي بعد وفاة الملكة إليزابيث.

وقبل أن ينجب وليام وزوجته كيت أطفالهما الثلاثة، كان هاري هو التالي لشقيقه في ترتيب وراثة العرش ومن هنا جاءت عبارة "الاحتياطي للوريث".

وتخلى هاري وزوجته ميغان المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في أوائل عام 2020 وانتقلا إلى الولايات المتحدة.

وأصاب الزوجان النظام الملكي البريطاني بصدمات شديدة في مقابلة عام 2021 مع أوبرا وينفري حين اتهمت ميغان عضوا لم تفصح عن اسمه في العائلة المالكة بأنه أثار مخاوف بشأن اللون الداكن المحتمل لابنهما، وقالت إن حياتها كعضو من الأسرة المالكة جعلتها تقف على حافة الانتحار.