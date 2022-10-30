البعد الآخر.. ماذا لو تحقق الحلم الإقليمي لجماعة الإخوان؟

بعدما انتهت تجربة حكم تنظيم الإخوان المسلمين في بعض الدول العربية إلى مأساة، ماذا لو تحقق الحلم الإقليمي للجماعة وأين يتكّز نشاطهم حالياً؟

للإجابة عن هذين السؤالين، تستضيف منتهى الرمحي في "البعد الآخر" مدير مركز دراسات التطرف والجماعات السياسية الدينية في جامعة جورج واشنطن الدكتور لورنزو فيدينو.

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ويرى الباحث أنّه لو نجح التنظيم في الاستمرار في الدول العربية لكان مكتب الارشاد والتنظيم الدولي أصبح مرجعية اقليمية ودولية، تماما مثلما كان يحصل في فترة "حكم الإخوان" لمصر ومثلما تنتظر حكومات بعض الدول توجيهات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

مركب الإخوان انقلب

لكن مركب الاخوان انقلب فخسرت الجماعة أرضها الأهم مصر وتبعثرت قيادتها بين جدران السجون. كما خسرت الجماعة أرض السودان وتونس وتلاشى حلمها في سوريا وتغيرت مكانتها في الأردن، فضلا عن الهزيمة التي واجهتهم في المغرب وانهيارهم في ليبيا. لكن الأحداث جعلت من أي تنظيم إخواني محلي تنظيما تابعا لتنظيم خارجي يحاول التأقلم مع وضعه الجديد في أرض المهجر مثل بريطانيا وأميركا والنمسا ودول الاتحاد الأوروبي.

وينبه فيدينو إلى إنّ المؤسسات التابعة لليسار الليبرالي في دول أوروبية وأميركا الشمالية بما فيها الإعلامية هي في هذه المرحلة الطرف الوحيد الذي يتعامل مع الإخوان في العالم حيث تبدو شعبيتهم في أدنى مستوياتها منذ نحو قرن.

إلى ذلك، أضاف أن لدى الأوروبيين تخلفا زمنيا في فهم الطبيعة الإشكالية لتنظيم الإخوان المسلمين.