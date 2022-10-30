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مكان انهيار الجسر في الهند
من مكان انهيار الجسر وسقوط ضحايا

انهيار جسر معلق في الهند.. ومقتل العشرات إثر سقوطهم في نهر

الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي

العربية.نت
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قتل عشرات الأشخاص بعدما سقطوا في نهر عندما انهار جسر معلق في ولاية جوجارات بغرب الهند اليوم الأحد.

وقالت قناة "زي نيوز" التلفزيون المحلية إن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي.

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وأظهر مقطع بثته القناة أشخاصاً متعلقين بكوابل الجسر المنهار بينما تسارع فرق الطوارئ لإنقاذهم.

وبحسب ما أعلنته السلطات، أدى انهيار الجسر المعلق إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً.

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