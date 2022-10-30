انهيار جسر معلق في الهند.. ومقتل العشرات إثر سقوطهم في نهر

قتل عشرات الأشخاص بعدما سقطوا في نهر عندما انهار جسر معلق في ولاية جوجارات بغرب الهند اليوم الأحد.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today



PM Modi has sought urgent mobilisation of teams for rescue ops, while Gujarat CM Patel has given instructions to arrange immediate treatment of injured pic.twitter.com/VO8cvJk9TI — ANI (@ANI) October 30, 2022

وقالت قناة "زي نيوز" التلفزيون المحلية إن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L — ANI (@ANI) October 30, 2022

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وأظهر مقطع بثته القناة أشخاصاً متعلقين بكوابل الجسر المنهار بينما تسارع فرق الطوارئ لإنقاذهم.

وبحسب ما أعلنته السلطات، أدى انهيار الجسر المعلق إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً.