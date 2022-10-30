انهيار جسر معلق في الهند.. ومقتل العشرات إثر سقوطهم في نهر
الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي
قتل عشرات الأشخاص بعدما سقطوا في نهر عندما انهار جسر معلق في ولاية جوجارات بغرب الهند اليوم الأحد.
#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today— ANI (@ANI) October 30, 2022
PM Modi has sought urgent mobilisation of teams for rescue ops, while Gujarat CM Patel has given instructions to arrange immediate treatment of injured pic.twitter.com/VO8cvJk9TI
وقالت قناة "زي نيوز" التلفزيون المحلية إن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي.
#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L— ANI (@ANI) October 30, 2022
وأظهر مقطع بثته القناة أشخاصاً متعلقين بكوابل الجسر المنهار بينما تسارع فرق الطوارئ لإنقاذهم.
وبحسب ما أعلنته السلطات، أدى انهيار الجسر المعلق إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً.
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