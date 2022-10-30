اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Members of the public capture images as a 1910-metre-long train with 100 cars passes near Bergun, on October 29, 2022, during a record attempt by the Rhaetian Railway (RhB) of the World's longest passenger train, to mark the Swiss railway operator's 175th anniversary. The record attempt is carried out on the Albula Line, from Preda to Thusis, crossing one of the most spectacular railways in the world, recognised as a Unesco World Heritage Site. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
القطار الأطول في العالم في سويسرا

بالصور.. تشكيل أطول قطار ركاب بالعالم في جبال الألب

اجتاز القطار الذي يبلغ طوله 1910 أمتار، والمكون من 25 قطاراً مجمّعاً، مسافة 25 كلم في أقل من 45 دقيقة

برغون (سويسرا) – فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شهدت جبال الألب السويسرية، السبت، تشكيل أطول قطار ركاب في العالم، يضم مجموعة من 100 عربة، بطول إجمالي يقرب من كيلومترين.

القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا

وأعلنت شركة السكك الحديد المحلية (Rhaetian Railway Company (RhB أنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول قطار للركاب، في حدث أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الـ175 لإنشاء نظام السكك الحديد السويسري.

واجتاز القطار الذي يبلغ طوله 1910 أمتار، والمكون من 25 قطاراً مجمّعاً، مسافة 25 كيلومتراً في أقل من 45 دقيقة بين بريدا وألفانيو في كانتون غراوبوندن السويسري.

القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
رقم قياسي.. أكبر تجمع لأصحاب الاسم والشهرة نفسيهما! الأخيرة رقم قياسي.. أكبر تجمع لأصحاب الاسم والشهرة نفسيهما!

وقال مدير شركة السكك الحديد ريناتو فاسياتي لصحيفة "بليك" المحلية "بالنسبة لي، هذا الأمر يجسد ببساطة الكمال السويسري".

وأوضح ناطق باسم RhB لوكالة "فرانس برس" أن القطار الأحمر التابع للشركة كان أطول بمئات الأمتار من ذلك الذي سجل الرقم القياسي السابق في بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي.

وقد سافر القطار الذي كان فيه 150 راكباً، على خط ألبولا للسكك الحديد، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مروراً بـ22 نفقاً و48 جسراً في هذه المنطقة من جبال الألب.

القطار الأطول في العالم في سويسرا
من 7
  • القطار الأطول في العالم في سويسرا
  • القطار الأطول في العالم في سويسرا
  • القطار الأطول في العالم في سويسرا
  • القطار الأطول في العالم في سويسرا
  • القطار الأطول في العالم في سويسرا
  • القطار الأطول في العالم في سويسرا
  • القطار الأطول في العالم في سويسرا
(7 صور)
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
القطار الأطول في العالم في سويسرا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينفذ نتنياهو تهديداته حال فوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية؟ هل ينفذ نتنياهو تهديداته حال فوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط