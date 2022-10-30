بالصور.. تشكيل أطول قطار ركاب بالعالم في جبال الألب
اجتاز القطار الذي يبلغ طوله 1910 أمتار، والمكون من 25 قطاراً مجمّعاً، مسافة 25 كلم في أقل من 45 دقيقة
شهدت جبال الألب السويسرية، السبت، تشكيل أطول قطار ركاب في العالم، يضم مجموعة من 100 عربة، بطول إجمالي يقرب من كيلومترين.
وأعلنت شركة السكك الحديد المحلية (Rhaetian Railway Company (RhB أنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول قطار للركاب، في حدث أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الـ175 لإنشاء نظام السكك الحديد السويسري.
واجتاز القطار الذي يبلغ طوله 1910 أمتار، والمكون من 25 قطاراً مجمّعاً، مسافة 25 كيلومتراً في أقل من 45 دقيقة بين بريدا وألفانيو في كانتون غراوبوندن السويسري.
وقال مدير شركة السكك الحديد ريناتو فاسياتي لصحيفة "بليك" المحلية "بالنسبة لي، هذا الأمر يجسد ببساطة الكمال السويسري".
وأوضح ناطق باسم RhB لوكالة "فرانس برس" أن القطار الأحمر التابع للشركة كان أطول بمئات الأمتار من ذلك الذي سجل الرقم القياسي السابق في بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي.
وقد سافر القطار الذي كان فيه 150 راكباً، على خط ألبولا للسكك الحديد، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مروراً بـ22 نفقاً و48 جسراً في هذه المنطقة من جبال الألب.
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