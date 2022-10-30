شاهد.. توقف مباراة في الدوري الأوكراني بسبب غارة جوية

توقفت مباراة في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وأولكسندريا في لفيف لأكثر من ساعة بعد انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية، أمس السبت، قبل أن يعود اللاعبون إلى أرض الملعب من جديد لاستكمال المباراة.

واستؤنف النشاط الكروي في أوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز للعبة الشعبية في أغسطس/ آب الماضي عقب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

This is the moment Shakhtar and Oleksandriia had to abandon the field due to an air alarm. https://t.co/rHZ31McBqR pic.twitter.com/8uQaf4ebdN — Nico Cantor (@Nicocantor1) October 29, 2022

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وعند توقف المباراة كان أولكسندريا متقدما 1-صفر بفضل هدف أندريه تسوريكوف المبكر. واستؤنفت المباراة بعد نحو ساعة و40 دقيقة وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وينافس شاختار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وحاليا يخوض مبارياته المقررة على أرضه في وارسو عاصمة بولندا، وسيستضيف رازن بال شبورت لايبزيج الألماني الأربعاء المقبل.

ويحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث بين فرق المجموعة السادسة في البطولة الأوروبية الأولى للأندية بست نقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأحد، في يوم جديد، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز قوات كييف، فيما تواصل الأخيرة المقاومة ومحاولة استعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من القوى الغربية.

وفي آخر التطورات، أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهّب جوّي، اليوم، حيث دوت صفّارات الإنذار في العاصمة كييف، بالإضافة إلى أربع مناطق أوكرانية أخرى هي دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف.

هذا وقد بدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، أي بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم، حيث اتهمت موسكو أوكرانيا بالوقوف وراءه.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن إمدادات الكهرباء في أوكرانيا تتعافى بعد الهجمات الروسية المنسقة على محطات الطاقة، لكن ربما لا تزال هناك حاجة إلى قطع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ.