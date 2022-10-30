حاولوا الفرار من عاصفة فابتلعتهم الأرض ودفنوا أحياء!
انهيار أرضي ضخم يبتلع الفارين من عاصفة جنوب الفلبين
ظن ضحايا انهيار طيني ضخم أحدثته عاصفة في قرية ساحلية فلبينية كانت تعرضت في السابق لموجة تسونامي قاتلة، ظنوا بالخطأ أن موجة مد قادمة، وركضوا إلى أرض مرتفعة ليدفنوا أحياء بسبب الطوفان المحمل بالصخور، حسبما قال مسؤول يوم الأحد.
وانتشل عناصر الإنقاذ 18 جثة في الأقل، بينها جثث لأطفال، من التلة الطينية الواسعة التي تغطي الآن معظم قرية كسيونغ في مقاطعة ماغوينداناو جنوب البلاد.
وكانت المقاطعة من بين الأكثر تضررا من العاصفة الاستوائية "نالغاي" التي ضربت شمال غربي الفلبين في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
ويخشى المسؤولون من تعرض 80 إلى 100 شخص إضافي، وبينهم عائلات بأكملها، للدفن بسبب الطوفان أو أن تكون السيول جرفتهم في كسيونغ بين ليلة الخميس وبداية يوم الجمعة، بحسب نجيب سيناريمبو، وزير الداخلية في المنطقة الإسلامية ذاتية الحكم التي يديرها المتمردون الانفصاليون السابقون.
وخلفت العاصفة التي حملت أمطارا غزيرة، ما لا يقل عن 61 قتيلاً في ثماني مقاطعات ومدينة واحدة في أرخبيل الفلبين، منها كسيونغ، وأعقبها دمار في واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.
وفي كسيونغ، يجري أكثر من 2000 قروي تدريبات على التأهب للكوارث كل عام على مدى عقود للاستعداد لكارثة تسونامي بسبب تاريخ المنطقة المميت.
في أغسطس 1976، تسبب زلزال بقوة 8.1 درجة وتسونامي في خليج مورو في منتصف الليل في مقتل الآلاف وتدمير المقاطعات الساحلية في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخ الفلبين.
-
شاهد بايدن يرتكب غلطة فادحة بأن في أميركا 54 ولاية بدلا من 50الغلطة اعتبرها منتقدوه والساخرون في مواقع التواصل فظيعة ولا تغتفر الأخيرة
-
واشنطن تفرج عن أكبر المعتقلين سناً في غونتاناموالعربية ميديا
-
عون يوقع مرسوم استقالة الحكومة.. وميقاتي يؤكد استمرار عملهارد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما قاله الرئيس اللبناني ميشال عون من إنه وقع مرسوم استقالة الحكومة وذلك قبل يوم من انتهاء ولايته التي ... العرب والعالم