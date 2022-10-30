اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ضحايا انهيار طيني ضخم أحدثته عاصفة في قرية ساحلية فلبينية

حاولوا الفرار من عاصفة فابتلعتهم الأرض ودفنوا أحياء!

انهيار أرضي ضخم يبتلع الفارين من عاصفة جنوب الفلبين

العربية.نت _ وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ظن ضحايا انهيار طيني ضخم أحدثته عاصفة في قرية ساحلية فلبينية كانت تعرضت في السابق لموجة تسونامي قاتلة، ظنوا بالخطأ أن موجة مد قادمة، وركضوا إلى أرض مرتفعة ليدفنوا أحياء بسبب الطوفان المحمل بالصخور، حسبما قال مسؤول يوم الأحد.

وانتشل عناصر الإنقاذ 18 جثة في الأقل، بينها جثث لأطفال، من التلة الطينية الواسعة التي تغطي الآن معظم قرية كسيونغ في مقاطعة ماغوينداناو جنوب البلاد.

وكانت المقاطعة من بين الأكثر تضررا من العاصفة الاستوائية "نالغاي" التي ضربت شمال غربي الفلبين في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

ويخشى المسؤولون من تعرض 80 إلى 100 شخص إضافي، وبينهم عائلات بأكملها، للدفن بسبب الطوفان أو أن تكون السيول جرفتهم في كسيونغ بين ليلة الخميس وبداية يوم الجمعة، بحسب نجيب سيناريمبو، وزير الداخلية في المنطقة الإسلامية ذاتية الحكم التي يديرها المتمردون الانفصاليون السابقون.

وخلفت العاصفة التي حملت أمطارا غزيرة، ما لا يقل عن 61 قتيلاً في ثماني مقاطعات ومدينة واحدة في أرخبيل الفلبين، منها كسيونغ، وأعقبها دمار في واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.

عيد الرعب يقلب حقيقة.. 153 قتيلاً بحادث في كوريا الجنوبية الأخيرة عيد الرعب يقلب حقيقة.. 153 قتيلاً بحادث في كوريا الجنوبية

وفي كسيونغ، يجري أكثر من 2000 قروي تدريبات على التأهب للكوارث كل عام على مدى عقود للاستعداد لكارثة تسونامي بسبب تاريخ المنطقة المميت.

في أغسطس 1976، تسبب زلزال بقوة 8.1 درجة وتسونامي في خليج مورو في منتصف الليل في مقتل الآلاف وتدمير المقاطعات الساحلية في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخ الفلبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينفذ نتنياهو تهديداته حال فوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية؟ هل ينفذ نتنياهو تهديداته حال فوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط