"عسكريتاريا" تقدم تغطية خاصة لمعرض يورونافال 2022

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تقدم حلقة "عسكريتاريا" لهذا الأسبوع تغطية خاصة لمعرض يورونافال 2022 في باريس، وهو من أكبر المعارض المتخصصة بتقديم أحدث المنظومات الدفاعية البحرية في العالم.
ويقام المعرض في ظل توترات دولية تهدد عددا من المناطق مثل شبه الجزيرة الكورية والحرب الأوكرانية حيث تشكل البحار ميدانا مهما لهذه التهديدات.
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أحدث المنظومات البحرية
كما تعرض الحلقة أحدث المنظومات البحرية التي كشفت عنها كبرى الشركات خلال المعرض ومنها حاملة الطائرات الجديدة للجيش الكوري الجنوبي والتي تعمل على بنائها شركة هيونداي.
يذكر أن في الحلقة أيضاً معلومات عن أحدث المدافع البحرية التي أنتجتها شركتي نكستر وتاليس الفرنسييتين إضافة إلى مقابلة مع مؤسس شركة CMN لصناعة السفن الحربية اسكندر صفا وستيفان فريمونت مدير قطاع السفن السطحية بشركة نافال غروب.
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