%2 فقط يمكنهم اكتشاف القط داخل الخزانة بربع دقيقة.. فهل أنت منهم؟

يمكن فقط للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع والعيون الثاقبة حل هذا الوهم البصري خلال ربع دقيقة فقط.

فبهذه الدعابة الذهنية التي اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يمكن لـ2% فقط من الأشخاص اكتشاف القط مخبأً داخل خزانة الملابس في الصورة في 15 ثانية.

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ففي هذا الوهم البصري يمكننا أن نرى خزانة ملابس كبيرة مكدسة ويوجد بداخلها قط مختبئ.

فهل أنت عزيزي القارئ من الـ2% الذين سيتمكنون من تحديد مكان القط؟

إذا كنت تجد صعوبة في ذلك، فنحن هنا لمساعدتك.

فإذا نظرت بعناية إلى الصورة، فسترى ملابس معلقة داخل خزانة الملابس. توجد حقائب يد وقبعات وأحذية وحقائب سفر داخل الخزانة.

فإذا نظرت إلى الأسفل، فستجد القط مختبئا داخل الرف السفلي حيث تم الاحتفاظ بزوج من الأحذية الصفراء.

والآن أخبرنا، كم استغرقت من الوقت لتصل إلى مكان القط.