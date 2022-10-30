اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هل أنت من الـ2% المميزين؟
خدع بصرية

%2 فقط يمكنهم اكتشاف القط داخل الخزانة بربع دقيقة.. فهل أنت منهم؟

يمكننا أن نرى خزانة ملابس كبيرة مكدسة ويوجد بداخلها قط مختبئ

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يمكن فقط للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع والعيون الثاقبة حل هذا الوهم البصري خلال ربع دقيقة فقط.

فبهذه الدعابة الذهنية التي اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يمكن لـ2% فقط من الأشخاص اكتشاف القط مخبأً داخل خزانة الملابس في الصورة في 15 ثانية.

ففي هذا الوهم البصري يمكننا أن نرى خزانة ملابس كبيرة مكدسة ويوجد بداخلها قط مختبئ.

فهل أنت عزيزي القارئ من الـ2% الذين سيتمكنون من تحديد مكان القط؟

انظر جيداً إلى الصورة
انظر جيداً إلى الصورة

إذا كنت تجد صعوبة في ذلك، فنحن هنا لمساعدتك.

فإذا نظرت بعناية إلى الصورة، فسترى ملابس معلقة داخل خزانة الملابس. توجد حقائب يد وقبعات وأحذية وحقائب سفر داخل الخزانة.

فإذا نظرت إلى الأسفل، فستجد القط مختبئا داخل الرف السفلي حيث تم الاحتفاظ بزوج من الأحذية الصفراء.

انظر إلى الأسفل ستجد القط
انظر إلى الأسفل ستجد القط

والآن أخبرنا، كم استغرقت من الوقت لتصل إلى مكان القط.

إذا وجدت الأخطاء في هذه الصورة.. فأنت أذكى مما تتصور! الأخيرة خدع بصرية إذا وجدت الأخطاء في هذه الصورة.. فأنت أذكى مما تتصور!
ذو العيون الثاقبة فقط يمكنه اكتشاف الغزالة بالغابة خلال 15 ثانية! الأخيرة خدع بصرية ذو العيون الثاقبة فقط يمكنه اكتشاف الغزالة بالغابة خلال 15 ثانية!
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصومال على بعد أسابيع من مجاعة قاتلة الصومال على بعد أسابيع من مجاعة قاتلة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط