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أين المحفظة المفقودة؟
خدع بصرية

أمامك 11 ثانية.. أين المحفظة المفقودة داخل المطعم؟

بهذا الوهم البصري.. هناك شاب وفتاة يتناولان الطعام في المطعم على ضوء الشموع

العربية.نت
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في هذه الخدعة البصرية التي اخترناها اليوم، عليك أن تكون قوي الملاحظة لكي تتمكن من الوصول إلى الحل.

وبحسب ما ورد في موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يمكن لـ1% فقط من الأشخاص اكتشاف محفظة الرجل المفقودة مخبأة داخل المطعم خلال 11 ثانية.

ففي هذا الوهم البصري، هناك شاب وفتاة يتناولان الطعام في المطعم في جو رومانسي على ضوء الشموع. لكن عندما حان وقت دفع الفاتورة، أدرك الشاب أنه فقد محفظته في مكان ما. ونرى النادل ينظر بعين الشك إلى الشاب الذي يحمل الفاتورة في يده. لكن المحفظة مخبأة في مكان ما داخل المطعم. فهل يمكنك أن تساعده في إيجادها؟

فألق نظرة فاحصة على هذه الصورة. وحاول اكتشاف المحفظة المخفية داخل المطعم.

أنظر جيدا إلى الصورة وابحث عن المحفظة
أنظر جيدا إلى الصورة وابحث عن المحفظة

فإذا نظرت بعناية إلى الصورة، فسترى أن محفظة الشاب مخفية خلف صديقته. المحفظة مختبئة خلف شعر الفتاة كما هو موضح في الصورة.

ها هي المحفظة مختبئة خلف الفتاة
ها هي المحفظة مختبئة خلف الفتاة

والآن عزيزي القارئ.. أخبرنا هل لاحظت محفظة الشاب المفقودة داخل الصورة بسهولة؟ وكم استغرقت من الوقت؟

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