على طريقة نيرة أشرف.. سوداني ينحر فتاة بالسكين أمام المارة لرفضها الزواج منه

نحر شاب سوداني فتاة قاصرة، الأحد، أمام المارة بالشارع العام بالقرب من منزلها في منطقة أمبدة بمدينة أمدرمان.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان عدة جرائم قتل وقعت مؤخرا في دول عربية، أبرزها مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف على يد زميلها.

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وكشفت صحيفة "اليوم التالي" المحلية عن شهود عيان قولهم إن الشاب تقدم لخطبة الفتاة التي رفضته وظل يتردد على منزلها.

وأضاف الشهود أن "الفتاة خرجت من منزلها في طريقها إلى متجر مجاور لمنزل أسرتها لشراء بعض المستلزمات فلحقها الجاني وقام بمناقشتها واستل سكينا ونحرها".

وبحسب الصحيفة، فإن عددا من المارة تجمهروا حول الجثة وأبلغوا الشرطة بالحادثة التي اتخذت الإجراءات اللازمة وحولت الجثة للمشرحة.

وألقت الشرطة القبض على الجاني وباشرت التحقيق معه لمعرفة ملابسات ودوافع الجريمة.

وشيع جثمان المجني عليها صباح الأحد إلى مثواه الأخير.