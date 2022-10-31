مودع لبناني يقتحم بنكاً في بيروت.. والأمن يخرجه بالقوة

اقتحم أحد المودعين اليوم الاثنين، مصرفاً في لبنان للمطالبة بأمواله.

واقتحم الرجل فرع "بنك بيبلوس" في منطقة الحمرا في العاصمة بيروت، مطالباً باسترداد وديعته. وبحسب الإعلام المحلي، هدد المودع بالانتحار إن لم يحصل على وديعته.

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وعمد الأمن على إخراج المودع بالقوة، بحسب ما أكدته "جمعية صرخة المودعين اللبنانيين".

وكثرت في الآونة الأخيرة عمليات اقتحام المصارف في لبنان حيث تحتجز البنوك أموال المودعين وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة.

وفي الغالب حصل المودعون على جزء من أموالهم بعد اقتحامهم للبنوك، خاصة في الحالات الإنسانية حيث كان بعضهم يطالب بالمال لعلاج أقاربه.