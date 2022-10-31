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عاصفة الفلبين
إنقاذ العالقين جراء العاصفة

98 قتيلا حصيلة العاصفة نالغي في الفلبين

تشهد الفلبين ما معدله 20 إعصارا وعاصفة سنويا

مانيلا - فرانس برس
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ارتفع إلى 98 عدد القتلى من جرّاء العاصفة نالغي التي ضربت الفلبين في الأيّام الأخيرة، حسبما أعلنت الوكالة الوطنيّة لإدارة الكوارث الطبيعيّة الاثنين، بعد العثور على مزيد من الجثث.

ولقي معظم هؤلاء حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات الجمعة في جزيرة مينداناو الواقعة في جنوب الأرخبيل بعد هطول أمطار غزيرة.

وضربت العاصفة جزيرة لوزون الرئيسية ليل السبت الأحد فجرفت كل شيء في طريقها وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

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وعانت مانيلا والمدن المجاورة جراء الفيضانات. ثم انحسرت نالغي بعد ظهر الأحد نحو بحر الصين الجنوبي.

تشهد الفلبين ما معدله 20 إعصارا وعاصفة سنويا تودي بسكان وتؤدي الى نفوق الماشية وتدمر في طريقها مزارع ومنازل وطرقا وجسورا، غير أنها نادرا ما تضرب الجنوب.

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