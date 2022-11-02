صيني يفوز بملايين الدولارات.. ويخفي الأمر عن زوجته!

في واقعة غريبة، أخفى رجل صيني عن زوجته وابنه نبأ فوزه بجائزة يانصيب قيمتها ملايين الدولارات، حيث لم يعلمهم أنه أصبح مليونيراً.

فقد احتفظ بسرية جائزة اليانصيب البالغة 219 مليون يوان (29.9 مليون دولار) عن زوجته وطفله، مشيراً إلى أنه قلق من أن المكاسب قد تجعلهما كسلانين ولن يعملا بجد في المستقبل.

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وبدأت القصة عندما ذهب "لي" بمفرده إلى مكتب اليانصيب في نانينغ، في منطقة جوانغشي الجنوبية، لتسلم جائزته، بحسب وسائل إعلام محلية.

تبرع بخمسة ملايين

فيما تبرَّع الرجل بمبلغ 5 ملايين يوان للأعمال الخيرية، وقال إنه لم يقرر ما سيفعله بالباقي، وحصل على 171.6 مليون يوان بعد خصم الضرائب.

وكان اشترى التذكرة الفائزة من متجر في ليتانغ، وهي بلدة يقطنها حوالي 120 ألف شخص شرقي نانينغ، عاصمة المنطقة.

في اليوم التالي، بعد أن أدرك فوزه توجه بالسيارة إلى مدينة أكبر لتقديم التذكرة الفائزة في مقر الشركة.

وقال إنه لم ينم إلا في فندق، لأنه كان يخشى الخروج وفقد تذكرة اليانصيب، بحسب بلومبيرغ.