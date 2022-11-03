أمامك 7 ثوانٍ فقط للعثور على الكنز المخفي في عمق البحر!

هل يمكن أن تساعدنا في العثور على الكنز المخفي تحت البحر. يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بذكاء أعلى من المتوسط وقوة ملاحظة اكتشاف الكنز المخفي في 7 ثوانٍ فقط.

واللغز الذي اخترناه اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يظهر قاع البحر مع وجود الكثير من المخلوقات البحرية. إلا أن هناك كنزاً أيضا، فهل يمكنك تحديد مكانه في هذه الدعابة الذهنية؟

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ألق نظرة فاحصة على جميع أركان الصورة قبل الإجابة.

فإذا نظرت إلى الصدفة الكبيرة يمين الصورة، فستتمكن من اكتشاف الكنز.

وإذا تمكنت من تحديد مكانه خلال 7 ثوانٍ فقط، فأنت بلا شك تتمتع بذكاء عال وقوة ملاحظة.

ينصح الخبراء بمحاولة تمرين العقل على مثل هذه الألغاز والخدع البصرية لتنشيط العقل وتعزيز التركيز.