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حاول العثور على الكنز في 7 ثوان فقط
خدع بصرية

أمامك 7 ثوانٍ فقط للعثور على الكنز المخفي في عمق البحر!

الصورة لقاع البحر مع وجود الكثير من المخلوقات البحرية

العربية.نت
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هل يمكن أن تساعدنا في العثور على الكنز المخفي تحت البحر. يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بذكاء أعلى من المتوسط وقوة ملاحظة اكتشاف الكنز المخفي في 7 ثوانٍ فقط.

واللغز الذي اخترناه اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يظهر قاع البحر مع وجود الكثير من المخلوقات البحرية. إلا أن هناك كنزاً أيضا، فهل يمكنك تحديد مكانه في هذه الدعابة الذهنية؟

أنظر جيدا إلى الصورة وافحصها
أنظر جيدا إلى الصورة وافحصها

ألق نظرة فاحصة على جميع أركان الصورة قبل الإجابة.

فإذا نظرت إلى الصدفة الكبيرة يمين الصورة، فستتمكن من اكتشاف الكنز.

ها هو الكنز في أقصى اليمين
ها هو الكنز في أقصى اليمين

وإذا تمكنت من تحديد مكانه خلال 7 ثوانٍ فقط، فأنت بلا شك تتمتع بذكاء عال وقوة ملاحظة.

ينصح الخبراء بمحاولة تمرين العقل على مثل هذه الألغاز والخدع البصرية لتنشيط العقل وتعزيز التركيز.

والآن أخبرنا كم استغرقت من الوقت عزيزي القارئ للوصول للكنز؟

%2 فقط يمكنهم اكتشاف القط داخل الخزانة بربع دقيقة.. فهل أنت منهم؟ الأخيرة خدع بصرية %2 فقط يمكنهم اكتشاف القط داخل الخزانة بربع دقيقة.. فهل أنت منهم؟
إذا وجدت الأخطاء في هذه الصورة.. فأنت أذكى مما تتصور! الأخيرة خدع بصرية إذا وجدت الأخطاء في هذه الصورة.. فأنت أذكى مما تتصور!
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