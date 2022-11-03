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Candy is delivered to trick-or-treaters through a plastic pipe to maintain social distance during the outbreak of coronavirus disease (COVID-19) in Brooklyn, New York, U.S., October 31, 2020. REUTERS/Caitlin Ochs
(تعبيرية)

خلال الهالوين.. كنديون وزعوا سكاكر "بالحشيشة" على الأطفال

أُدخل طفل في الـ11 من العمر المستشفى، الاثنين، بعدما تناول من دون علمه سكاكر تحوي المادة الفعالة للحشيشة

العربية.نت
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تم توقيف كنديين في وسط البلاد بسبب إعطائهما سكاكر تحوي مادة الحشيشة لأطفال لمناسبة هالوين، فيما أدخل طفل المستشفى قرب فانكوفر بعد تعرضه لحادثة مماثلة، وفق الشرطة.

وأعلنت شرطة وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا الكندية، الأربعاء، أنها أوقفت رجلاً في سن 63 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، للاشتباه بتقديمهما سكاكر تحوي رباعي هيدرو كانابينول، الجزيء الأساسي في القنب الهندي المسؤول عن آثار نفسية، لأطفال عشية عيد هالوين.

وفي المجموع، حصل أكثر من 12 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و16 سنة، على السكاكر المسببة للهلوسة هذه، وفق الشرطة التي فتحت تحقيقاً في المسألة.

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ويمكن للبالغين شراء الحشيشة بصورة قانونية في كندا التي أصبحت سنة 2018 أول بلد ضمن مجموعة العشرين، وثاني بلد في العالم، يشرّع تعاطي الحشيشة لغايات الترفيه.

وقالت الشرطية في وينيبيغ داني ماكينون خلال مؤتمر صحافي: "أنا كأمّ، أشعر بالصدمة مما حصل"، مضيفةً: "لكني كشرطية، لم يشكل ذلك أمراً مفاجئاً لي مع الأسف". ودعت الأهل إلى التأكد من حصيلة ما جمعه أطفالهم خلال احتفال هالوين.

ويواجه كل من المتهمين 13 تهمة تشمل خصوصاً توزيع الحشيشة على قصّر وتعريض حياة آخرين للخطر.

وفي غرب البلاد بضاحية مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا، أُدخل طفل في الـ11 من العمر المستشفى، الاثنين، بعدما تناول من دون علمه سكاكر تحوي المادة الفعالة للحشيشة. وفي هذه القضية، لم تستطع الشرطة تحديد مصدر السكاكر.

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