فيديو لغاضب ينقضّ دهساً بسيارته على أنصار بولسونارو في البرازيل

انقضّ سائق غاضب بسيارته على أنصار للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بعد أن وجدهم يقطعون الطريق السريع، أمس الأربعاء، إلى بلدة Mirassol بولاية ساو باولو، احتجاجا على هزيمته الأحد الماضي بانتخابات فاز بها خصمه اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، فدهس 17 منهم، بحسب ما نراه في فيديو معروض أدناه.

وسريعا لحق به عدد من المحتشدين على مرأى من عناصر للشرطة اعترضوه أيضا وألقوا القبض عليه قبل أن يغادر المكان، فذكر أنه لم يقم بالدهس الذي أصاب به امرأتين و3 رجال شرطة و12 رجلا إلا دفاعا عن النفس، بعد أن حاول عدد من المحتشدين الاعتداء عليه، لذلك اضطر إلى قيادة السيارة بسرعة أكبر "ابتعادا عن الخطر" كما قال.

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إلا أن ما اتضح من مقاطع فيديو صوّرها عدد من المحتشدين للدهس الجماعي، أثبت بأن ما قام به السائق الذي مثل اليوم الخميس أمام قاض محلي، كان متعمدا، وعقوبته السجن لمدة سيتم تحديدها في جلسة استماع تعقد الأسبوع المقبل.

وكان أنصار الرئيس المهزوم، واصلوا إغلاق الطرق في أكثر من نصف ولايات البرازيل، كما تظاهروا أمام مقر القيادة العسكرية في ساو باولو وريو دي جنيرو، إضافة للعاصمة برازيليا، طالبين من الجيش التدخل لإبقاء بولسونارو في السلطة. إلا أن بولسونارو نفسه دعاهم أمس إلى التوقف عما هم فيه، لكنهم استمروا ولا زالوا مستمرين.