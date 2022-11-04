صاح بعبارة عنصرية.. عقوبة صارمة لنائب فرنسي يميني متطرف

عاقبت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الجمعة، نائبا عن حزب التجمع الوطني، من اليمين المتطرف، بمنعه مؤقتا من دخول البرلمان، وخفض ما يتقاضاه بعد صياحه قائلا "ارجع إلى إفريقيا" حين كان نائب أسود يتحدث في أثناء جلسة.

والعقوبة هي الأشد صرامة في البرلمان، وتعني حرمان جريجوار دي فورناس، عضو حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، من نصف ما يتقاضاه من مال خلال شهرين، ومنعه من حضور الجلسات البرلمانية لمدة 15 يوما.

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وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه بعد أن أمرت النائب بمغادرة مقر البرلمان "يجب ألا نُضعف ديمقراطيتنا".

وأثارت تعليقات دي فورناس، بينما كان النائب اليساري كارلوس مارتينز بيلونجو يطرح سؤالا عن الهجرة، ضجة يوم الخميس، مما أدى إلى توقف الجلسة.

ورفضت لوبان وحزبها الاتهامات بالعنصرية، بل اتهموا خصومهم بتحريف ما قاله دي فورناس.

ونفى اليمين المتطرف أن يكون دي فورناس وجه كلماته إلى مارتينز بيلونجو، قائلا إنه كان يشير إلى المهاجرين من إفريقيا الذين تقطعت بهم السبل حاليا على متن قارب تابع لمنظمة غير حكومية في البحر المتوسط، وإنه لا يوجد خطأ في ذلك.

واجتاز حزب اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن شهر يونيو، خلال الانتخابات التشريعية الفرنسية عتبة تاريخية ليصبح حزب المعارضة الأول ويستحوذ على شرعية لطالما أفلتت منه.

وخالف الحزب اليميني المتطرف التوقعات وحصل على 89 مقعدا في البرلمان مقارنة بثمانية مقاعد في الولاية البرلمانية السابقة متقدما على فرنسا الأبية (المعارضة اليسارية الراديكالية) الذي حصل على 72 مقعدا.