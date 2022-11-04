خدع بصرية
هل يمكنك إيجاد اليقطينة المخفية في هذه الصورة المليئة بالأشباح؟
يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بنظر ثاقب اكتشاف القرع بأقل من 20 ثانية
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انتهى الهالوين، لكن صور الأشباح في غرف المنزل ما زالت موجودة! كما أن هناك قرعا مخفيا أيضًا. فهل يمكن أن تساعدنا في العثور على القرع المخفي في هذه الصورة. يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بنظر ثاقب اكتشاف القرع بأقل من 20 ثانية.
واللغز الذي اخترناه اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، يظهر صورة مليئة بالكثير من الأشباح. إلا أن هناك يقطينة أيضا، فهل يمكنك تحديد مكانها في هذه الدعابة الذهنية؟
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ألق نظرة فاحصة على جميع أركان الصورة قبل الإجابة.
فإذا نظرت إلى الطاولة يمين الصورة في الأسفل، فستتمكن من اكتشاف الكنز.
إذا تمكنت من تحديد مكانه خلال ثوانٍ فقط، فأنت بلا شك تتمتع بنظر ثاقب وقوة ملاحظة.
ينصح الخبراء بمحاولة تمرين العقل على مثل هذه الألغاز والخدع البصرية لتنشيط العقل وتعزيز التركيز.
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