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ماسك وتويتر
تويتر

ماسك يلغي "العمل عن بعد" بتويتر ويخطط لمجزرة جماعية بالموظفين

أما مجلس الإدارة، فحله ماسك بالكامل واستعان بمن يثق بإمكانياتهم لتشكيل "تويتر" خال من نصف عدد موظفيه

لندن- العربية.نت 
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بأوامر من الزعيم "التويتري" الأوحد، إيلون ماسك، قررت إدارة الشركة التي اشتراها بـ 44 مليارا من الدولارات، إلغاء "يوم راحة" كانت منحته خلال الجائحة "الكورونية" لموظفيها، كما وإلغاء سياسة "العمل عن بعد" مع بعض الاستثناءات، بحيث يعودون للعمل في مكاتبهم بدوام كامل، وفقا لما نقلت وكالة Bloomberg الأميركية عن مصادر، ذكرت أيضا أن أغنى رجل بالعالم يخطط لمجزرة، يطرد بها 3.700 موظف، هم نصف عدد العاملين بالشركة.

تأتي الخطوة، بعد أن قام مؤسس شركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية، كما SpaceX للخدمات الفضائية، بإقالة رئيسة السياسة القانونية والثقة والأمن في الشركة، وهي Vijaya Gadde المولودة قبل 47 سنة بالهند، إضافة للرئيس التنفيذيParag Agrawal المولود في 1984 بالهند أيضا، كما والمدير المالي، الأميركي Ned Segal البالغ 61 عاما، فيما كتب Sean Edgett مستشار تويتر العام، تغريدة قال فيها "لم أعد مع الشركة" إشارة إلى أن الطرد شمله، باستقالة أو ربما بإقالة.


ثم لحق بالمفصولين، عدد آخر من المديرين التنفيذيين، ومديري أقسام مهمين، لم يعودوا يعملون بالشركة، منهم Sarah Personette التي كانت تشغل منصب كبير موظفي العملاء، إضافة لمن أعلنت استقالتها في "تويتر" بنفسها، وهي Dalana Brand رئيسة قسم الأفراد والتنوع طوال 4 أعوام، فيما أعلن Nick Caldwell استقالته من منصب المدير العام للتقنيات الأساسية.

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أما مجلس الإدارة، فحله ماسك بالكامل تقريبا، واستعان بمن يثق بإمكانياتهم لتشكيل "تويتر" جديد، طبقا لما قرأت "العربية.نت" في Fox Business التابع لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، منهم Jared Birchall رئيس مكتب عائلة ماسك، كما والمستثمر Jason Calacanis إضافة إلى محاميه Alex Spiro إلى جانب David Sacks رئيس العمليات المؤسس لشركة PayPal للتحويل المالي عبر الإنترنت، وأيضا Yoel Roth الرئيس بتويتر لقسم السلامة والنزاهة، وآخرين.

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