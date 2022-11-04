هدف كل 42 ثانية.. فريق فرنسي يخسر بنتيجة 58-0

تعرض فريق "يزيغوا دي غراند ليمبس 38"، الذي تأسس مؤخرا ويلعب في دوري الهواة الفرنسي لكرة القدم للصالات، لهزيمة مذلة بنتيجة 58 هدفا دون رد على يد "أماتور ليون فيديسيان" في كأس فرنسا.

وذكر موقع "Ligue d'Isère" الفرنسي، أن شباك "يزيغوا دي غراند ليمبس 38" الذي كان يخوض أول مباراة في تاريخه، استقبلت هدفا كل 42 ثانية خلال المباراة التي امتدت لـ40 دقيقة وشوطين بمعدل 20 دقيقة في كل شوط.

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وعلى الرغم من هذه الخسارة الكارثية، فإن رئيس النادي ألكسندر دا سيلفا، الذي يشغل مركز حراسة المرمى في الوقت نفسه، أكد أن فريقه لا يشعر بالخجل والعار من هذه النتيجة.

وقال دا سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" Le Parisien الفرنسية: "بصراحة، كان من دواعي سروري اللعب. رؤية هذه النتيجة صعب بعض الشيء ولكنها نتيجة جيدة، لم نعد ننظر إليها بعد الآن. أنا شخصيا استمتعت بالمباراة".

وأضاف: "كنا نعلم مسبقا أننا سنستقبل الكثير من الأهداف. كفريق لم نكن نعرف بعضنا البعض على أرض الملعب".

وأكمل: "جميع لاعبي الفريق يعملون ولديهم وظائف، لذلك لا يمكن للجميع الحضور إلى التدريبات وكان يجب أن نخسر في هذه المباراة".