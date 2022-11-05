سيارة تدهس صاحبتها ثلاث مرات في سويسرا
السائقة ترجلت من سيارتها، التي كانت متوقفة على طلعة خفيفة، لإخراج شيء من الصندوق الخلفي لكنها لم توقف تشغيل المحرك.. فبدأت المركبة تتحرك في الاتجاه المعاكس
أصيبت امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً بجروح بالغة في سويسرا بعدما دهستها سيارتها ثلاث مرات، بحسب الشرطة البلدية في مدينة سانت غالن الواقعة في شمال شرق البلاد.
وأفيد بأن السائقة ترجلت من سيارتها الصغيرة لإخراج شيء من الصندوق الخلفي، لكنها لم توقف تشغيل المحرك.
وما كان من السيارة التي كانت متوقفة على طلعة خفيفة إلا أن بدأت تتحرك في الاتجاه المعاكس.
وعبثاً حاولت صاحبتها وقفها، إذ سقطت على الأرض، فدهستها المركبة للمرة الأولى، حسب ما نقلت وكالة "إي. تي. إس" عن الشرطة.
وتابعت السيارة اندفاعها، فاصطدمت بأخرى على مسافة قريبة وعادت مجدداً في الاتجاه المعاكس، وكانت المرأة لا تزال على الأرض، فدهستها ثانيةً.
ومع ذلك لم تتوقف السيارة، فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء لتدهس صاحبتها للمرة الثالثة، قبل أن يضع حاجز خشبي حداً لحركتها المجنونة.
ونقلت المرأة إلى المستشفى وهي في حالة خطرة.
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