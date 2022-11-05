شاهد ببغاء اقتحم بثا مباشرا حول السرقات.. و"نشل" سماعة المراسل
وقعت الحادثة في تشيلي
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في حادثة طريفة، عاش مراسل تلفزيوني تجربة غير عادية على الهواء مباشرة، بعد أن أقدم ببغاء "مشاكس" على سرقة سماعته اللاسلكية خلال حديثه أمام الكاميرا.
ووقعت الحادثة في تشيلي عندما كان مراسل محطة "Chilevisión Noticias" في بث مباشر على الهواء يتحدث عن السرقات وانعدام الأمن في البلاد.
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وفوجئ ببغاء وهو يقتحم البث المباشر ويقف على كتفه لكنه أكمل رسالته على اعتبار أن الطائر لم يزعجه علما أنه قام بإيماءات لفريق التصوير لمساعدته ولكن لم يخطر بباله أن يباغته الببغاء ويسرق إحدى سماعات "AirPods" الخاصة به من أذنه ويهرب بها بعيدًا في مشهد غير متوقع.
أكمل المذيع رسالته وهو مذهول مما حصل، ويتبين من المشاهد أن شخصا يحاول جاهدا إلقاء القبض على الببغاء لكن من دون جدوى.
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