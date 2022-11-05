1 % فقط اكتشفوا الفأر المختبئ داخل المطبخ بـ15 ثانية.. فهل أنت منهم؟
يوجد مطبخ مليء بالأواني والأجهزة والأدوات والأطعمة، لكن يوجد فأر مختبئ داخل المطبخ
يمكن للأشخاص ذوي الذكاء العالي ومن يملكون نظراً حاداً حل اختبار الوهم البصري الذي اخترناه اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوس" Jargan Josh. فيمكن لـ 1% فقط من الأشخاص اكتشاف الفأر المختبئ داخل المطبخ في 15 ثانية فقط.
فهذه الصورة التي اخترناها اليوم تحتوي على دعابة للدماغ، حيث يوجد مطبخ مليء بالأواني والأجهزة والأدوات والأطعمة. لكن يوجد فأر مختبئ داخل المطبخ.
فانظر جيداً وافحص الصورة وساعدنا في العثور على الفأر المختبئ. لكن لا تتخطى الـ15 ثانية.
وإذا كنت تجد صعوبة في تحديد مكان الفأر في المطبخ، فنحن هنا لمساعدتك.
انظر إلى الأسفل قليلاً داخل الخزانة، فستجد الفأر مختبئاً على الرف، حيث يتم حفظ الأواني.
تشير الدراسات إلى أنه كلما عودت عقلك على حل الألغاز ودعابات الدماغ، زاد تركيزك وارتفع ذكاؤك. فهي بمثابة تدريب للدماغ.
والآن عزيزي القارئ أخبرنا.. كم استغرقت من الوقت لتكتشف مكان اختباء الفأر في المطبخ؟
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