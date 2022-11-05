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استخدام مسدس إشارة يتسبب بحريق بمقهى روسي.. ويخلف 15 ضحية

بدء تحقيق جنائي والشرطة تبحث عن الشخص الذي استخدم مسدس الإشارة

دبي - العربية.نت
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قضى 15 شخصًا جراء حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرقي موسكو، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية، السبت.

وأعلن حاكم المنطقة سيرغي سيتنيكوف عبر تطبيق تلغرام أنه "بحسب المعلومات الأولى، تسبب الحريق بسقوط 15 ضحيّة".

وأوضح أن الحريق الذي اندلع في مقهى "بوليغون" ليل الجمعة السبت، أُخمد صباحًا، مشيرًا إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.

وبحسب أجهزة الطوارئ، فإن الحريق أتى على مساحة 3500 متر مربع وتسبب بانهيار سقف المقهى.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة قوله إنه تمّ إجلاء 250 شخصًا من المبنى الذي شبّ فيه الحريق ليلًا.

وقالت السلطات إن الحريق اندلع في الساعات الأولى بعد أن استخدم شخص ما على ما يبدو مسدس إشارة أثناء نزاع.

وبدأ تحقيق جنائي والشرطة تبحث عن الشخص الذي استخدم مسدس الإشارة.

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