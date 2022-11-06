اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ريشي سوناك (أ ف ب)

حرج أمام سوناك بأسابيعه الأولى.. يثق بوزير متنمّر!

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعدما كشفت رسائل نصية تنمّر وزير الدولة البريطاني جافين وليامسون بلغة بذيئة، على ويندي مورتون مسؤولة الانضباط داخل البرلمان بسبب تنظيم مراسم وفاة الملكة إليزابيث، تبيّن أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يدعم الوزير المنتمّر ما فجر زوبعة من الانتقادات!.

سوناك يتعهد بإجراءات "عادلة" لمواجهة الأزمة في بريطانيا اقتصاد اقتصاد بريطانيا سوناك يتعهد بإجراءات "عادلة" لمواجهة الأزمة في بريطانيا

فقد أعلن وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن، اليوم الأحد، أن سوناك يدعم وزير الدولة في الحكومة المتهم بالتنمر على زميلته، معتبراً أن الرسائل الهاتفية المسيئة أُرسلت "في لحظة انفعال".

اختيارات خاطئة فتحت باب الجدل

الحكاية بدأت بعدما كشف تقرير بريطاني، أن الوزير وليامسون كان غاضباً لعدم دعوته إلى حضور جنازة الملكة إليزابيث، فأرسل رسائل اعتبرت غير لائقة بحق مورتون مسؤولة الانضباط الحزبي داخل البرلمان، ما دفع الأخيرة لتقديم شكوى رسمية، وفقا لما نقلت صحيفة "صندي تايمز".

وبينما يخضع جافين، الذي أعاد سوناك تعيينه في منصب وزاري الشهر الماضي، للتحقيق، أعلن دودن أن رئيس الوزراء لا يزال يثق فيه.

فعلى الرغم من الدعوات لإقالته، إلا أن سوناك لم يحرّك ساكناً، بل برر دودن المقرّب منه، كلمات الوزير المتنمر التي "صدرت في لحظة انفعال، تعبيرا عن إحباطه".

جافين وليامسون (الوزير المتنمر)
جافين وليامسون (الوزير المتنمر)

كما اعتبر دودن أيضاً أن الوزير نادم على ما أرسل، وفق قوله.

لا يزال يثق به

وعلى الرغم من أنه أكد أنه ما كان ينبغي أن يبعث تلك الرسائل، إلا أنه عاد وشدد على أن رئيس الوزراء لا يزال يثق في جافين وليامسون.

يشار إلى أن هذه لم تكن الزلة الأولى لرئيس الحكومة الجديد، بل سبقتها أخرى قبل أيام، مفجرة غضبا في الأوساط البريطانية، حينما قرر سوناك تعيين سويلا برافرمان وزيرة للداخلية، خصوصا وأن الأخيرة كانت فصلت من عملها في عهد ليز تراس لخرقها قواعد الأمان بإرسال وثيقة رسمية على بريدها الإلكتروني الشخصي..

الوزيرة البريطانية ويندي مورتون ضحية التنمّر
الوزيرة البريطانية ويندي مورتون ضحية التنمّر

مهام صعبة وتحديات

يذكر أن أمام رئيس الوزراء الجديد مهام صعبة، إذ تولى دولة غارقة في أزمة خطرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تجاوز التضخم 10%.

كما يتعين عليه تهدئة الأسواق المضطربة منذ إعلان موازنة حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قائمة من 250 سياسياً دعموا ادعاءات ترمب بوجود تزوير بانتخابات 2020 قائمة من 250 سياسياً دعموا ادعاءات ترمب بوجود تزوير بانتخابات 2020
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط